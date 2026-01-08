Ασιατικές-αγορές:-Αρνητικό-γύρισμα-μετά-την-πτώση-της-wall-street

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Πέμπτη (8/1), μετά την πτώση της Wall Street, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των νέων δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την αμυντική βιομηχανία.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στις ΗΠΑ υποχώρησαν, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψει» στις αμυντικές εταιρείες να διανέμουν μερίσματα ή να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών έως ότου αντιμετωπίσουν τα παράπονά του για τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των στελεχών και των προβλημάτων στην παραγωγή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού στις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Έτσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,51% στα 60,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 0,61% στα 56,33 δολάρια το βαρέλι.

Στις ασιατικές αγορές, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, υποχώρησε κατά 1,63%, πιεζόμενος από τις μετοχές βασικών υλικών και τεχνολογίας.

Μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών ήταν η SoftBank, η οποία κατέρρευσε κατά 7,59%, και η Tokyo Electron, που παρέχει κρίσιμο εξοπλισμό κατασκευής τσιπ σε χυτήρια που παράγουν τα τσιπ της Nvidia, η οποία υποχώρησε κατά 4,01%.

Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,77%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε οριακά πάνω από το αμετάβλητο επίπεδο στις 4.552,37 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,35%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,29% στις 8.720,8 μονάδες.

Οι μετοχές της BlueScope Steel υποχώρησαν κατά 1,57% αφού η εταιρεία απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 9 δισ. δολαρίων από την αμερικανική Steel Dynamics και τον αυστραλιανό όμιλο SGH, του οποίου η μετοχή υποχώρησε επίσης κατά 1,92%.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της BlueScope, το αυστραλιανό συνταξιοδοτικό ταμείο AustralianSuper, αύξησε το ποσοστό ψήφου του στην εταιρεία χάλυβα στο 13,52% από 12,5%, σύμφωνα με σχετική κατάθεση μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,59%, με επικεφαλής τις απώλειες στις μετοχές βασικών υλικών και τεχνολογίας.

Η Lenovo Group σημείωσε πτώση 3,44%, η Kuaishou Technology έχασε 2,85% και η Baidu διαπραγματευόταν 2,76% χαμηλότερα.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 1,04%.

Οι μετοχές της Knowledge Atlas Technology JSC, γνωστής ως Zhipu, σημείωσαν άνοδο έως και 15% στο ντεμπούτο τους στο Χονγκ Κονγκ, μετά από αρχική δημόσια προσφορά ύψους 558 εκατ. δολαρίων, που την κατέστησε την πρώτη από τις κινεζικές «AI τίγρεις» που εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,83%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κινήθηκε 0,63% χαμηλότερα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν με μικρές μεταβολές στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, αφού ο δείκτης S&P 500 και ο Dow Jones Industrial Average διέκοψαν ένα ανοδικό σερί τριών ημερών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε περίπου κατά 0,3%, ενώ ο Dow σημείωσε πτώση 466 μονάδων, δηλαδή περίπου 0,9%.

Ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο σχεδόν 0,2%, με τη στήριξη ενός άλματος 2,4% της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το οποίο οδήγησε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να ξεπεράσει εκείνη της Apple για πρώτη φορά από το 2019.