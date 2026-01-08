Ασταθής-η-πορεία-των-τραπεζικών-επιτοκίων-το-2025

Ασταθής μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία των ελληνικών επιτοκίων για το 2025.

Παρατηρούνται αυξομειώσεις, με το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου να χαρακτηρίζεται το πιο ασταθές τρίμηνο για την πλειονότητα των δανείων. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ το καλοκαίρι παρατηρούνταν σταδιακή πτώση των επιτοκίων, ο Σεπτέμβρης είχε δείξει κάποια σημάδια ανόδου, που επέστρεψαν δυναμικά τον Νοέμβριο. Μάλιστα, η αύξηση των επιτοκίων τον Νοέμβριο οδήγησε σε εκτόξευση του περιθωρίου επιτοκίου (spread) κατά 22 μονάδες βάσης.

Για τα καταναλωτικά δάνεια η σταδιακή πτώση των επιτοκίων ξεκίνησε από τον Ιανουάριο και συνεχίστηκε έως τον Ιούνιο, ενώ τον Αύγουστο υπήρξε μικρή άνοδος που ανεκόπη τον Σεπτέμβριο, με τα επιτόκια να σημειώνουν πάλι αύξηση το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου. Όσον αφορά τα στεγαστικά, η σημαντική σταδιακή πτώση των επιτοκίων τους ήρθε από τον Φεβρουάριο και συνεχίστηκε μέχρι τον Ιούλιο.

Το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου τα επιτόκια επανήλθαν στα υψηλά επίπεδα του Ιουνίου, ενώ Οκτώβριο – Νοέμβριο επέστρεψαν σταθερά σε χαμηλότερα επίπεδα. Ως προς τα επιχειρηματικά δάνεια, αυτά χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια είδαν σημαντική σταδιακή πτώση στα επιτόκιά τους μέχρι τον Ιούλιο και έκτοτε σταθεροποιήθηκαν.

Κατά 20 μονάδες βάσης αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διαμορφώθηκε στο 4,65%. Ειδικότερα, όσον αφορά τα νέα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,66%, ενώ στα αντίστοιχα με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο, μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,14%. Από την άλλη, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.