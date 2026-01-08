Βουλή:-aπόσυρση-του-νομοσχεδίου-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις-ζητά-η-αντιπολίτευση

Με ένσταση αντισυνταγματικότητας, από το ΠΑΣΟΚ, άρχισε στην Oλομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου με το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι το κόμμα του διαφωνεί και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας γιατί το νομοσχέδιο ανατρέπει βίαια τη σταδιοδρομία και ζωή των στρατιωτικών, που για πρώτη φορά βγαίνουν στον δρόμο και ζητούν την απόσυρσή του και με συνέπειες και στο ηθικό των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατεύματος. Ο κ. Μάντζος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας με βασικό σκεπτικό ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της επιβεβλημένης προστασίας του διοικουμένου από τη διοίκηση, γιατί επέρχεται βίαιη και αναίτια ανατροπή της σταδιοδρομίας τους. Η ένσταση, όπως επισήμανε δε, υποβάλλεται και υπό το φως των διαπιστώσεων της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και επειδή αποδεικνύεται ότι η μεταβατική περίοδος, έτσι όπως τίθεται στο νομοσχέδιο, δεν προστατεύει τους στρατιωτικούς.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με το ΚΚΕ να προαναγγέλλει ότι εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει στη συνέχιση της συζήτησης, θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ένσταση αντισυνταγματικότητας προανήγγειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.