Γ.-Μπρατάκος-για-αγρότες:-Ευθεία-απειλή-για-την-οικονομία-ο-48ωρος-αποκλεισμός-του-εθνικού-οδικού-δικτύου-και-κρίσιμων-υποδομών

Κάλεσμα στην Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων και την προστασία κρίσιμων υποδομών «εφαρμόζοντας τον νόμο με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία» απευθύνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με φόντο τις αποφάσεις των αγροτών να προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς.

«Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πραγματικές και διαχρονικές πιέσεις: αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακές επιβαρύνσεις, αβεβαιότητα εισοδήματος. Τα αιτήματα για στήριξη είναι θεμιτά και πρέπει να συζητούνται σοβαρά. Όμως η απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό του εθνικού οδικού δικτύου και κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, τελωνεία και κόμβοι εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν αποτελεί μορφή διαλόγου. Αποτελεί ευθεία απειλή για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνική συνοχή» τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Ο κ. Μπρατάκος προειδοποιεί πως «κάθε ώρα αποκλεισμού του εθνικού δικτύου προκαλεί τεράστιο κόστος σε εξαγωγές, μεταφορές, τουρισμό, εφοδιασμό της αγοράς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία δυνατότητα να απορροφήσουν νέες απώλειες».

«Η απάντηση είναι ο θεσμικός διάλογος, όχι η παράλυση της χώρας»

«Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο μια μικρή ομάδα να επιβάλει, μέσω αποκλεισμών, τη βούλησή της στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς ομηρίας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Αν αυτά δεν κρίνονται επαρκή, η απάντηση είναι ο θεσμικός διάλογος και η τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση – όχι η παράλυση της χώρας» προσθέτει.

«Η Ελλάδα χρειάζεται λύσεις, όχι αδιέξοδα. Χρειάζεται διάλογο, όχι αποκλεισμούς. Η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να είναι διαπραγματεύσιμες» επισημαίνει ο κ. Μπρατάκος.