Δένδιας:-Μόλις-το-8,8%-των-στελεχών-υπηρετούν-στα-πολεμικά-πλοία-και-το-13%-στον-Έβρο-και-τα-νησιά

Τις “κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές” επικαλέστηκε ο Νίκος Δένδιας στην Βουλή για να υποστηρίξει την αναγκαιότητα εξορθολογισμού της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων που φιλοδοξεί να επιφέρει το νομοσχέδιο “Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή”.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε παράλληλα ότι στα τελευταία 2,5 χρόνια που βρίσκεται στο πεντάγωνο οι αυξήσεις αποδοχών των ενστόλων ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρώ ενώ τόνισε πως οι προωθούμενες αλλαγές που αφορούν τους υπαξιωματικούς είναι αναγκαίες.

“Πρέπει να ξέρετε την πραγματικότητα. Μόλις το 8,8% των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού υπηρετεί σε πολεμικά πλοία. Το υπόλοιπο 91,2% υπηρετεί σε υπηρεσίες της ξηράς και στα επιτελεία.

Στον Έβρο και στα νησιά ξέρετε πόσοι υπηρετούν; Το 13%, το υπόλοιπο προσωπικό είναι στα μετ’ όπισθεν” ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας για να προσθέσει “Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους υπαξιωματικούς τους οποίους εκτιμά, τους σέβεται και φροντίζει. Η κυβέρνηση όμως έχει υποχρέωση να διορθώσει αδικίες εις βάρος των υπολοίπων”. Ο υπουργός σημείωσε δε ότι το καθεστώς ανέλιξης των υπαξιωματικών ήταν προνομιακότερο από το αντίστοιχο των αξιωματικών με αποτέλεσμα οι σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών να διαμορφώνουν μεγαλύτερη βάση εισαγωγής από ότι η Σχολή Ευελπίδων.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο κ. Δένδιας κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις:

-στα άρθρα 9, 26 και 52, του νομοσχεδίου που «αποτελούν απλώς διευκρινιστικές προσθήκες. Διευκρινίζουν κυρίως τον προσδιορισμό του χρόνου έκτακτων κρίσεων».

-στα άρθρα 11 και 29 όπου «μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του λοχαγού, από έξι σε πέντε έτη, και αυξάνεται, από έξι σε επτά έτη, ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του ταγματάρχη για να αντισταθμιστεί η μείωση και το άθροισμα του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς να παραμείνει το ίδιο».

-Στο άρθρο 66 «προστίθεται η δυνατότητα των υπαξιωματικών να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμα και όταν δεν έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς στο σχολείο επιλογής που θα δημιουργηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Επίσης ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το σώμα υπαξιωματικών στο σώμα των αξιωματικών μέχρι 25% αλλά όχι λιγότερο από 20%». Αυτό απαντά, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε τοποθετήσεις βουλευτών, όπως η χθεσινή τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη αλλά και τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

-στο άρθρο 101, διευκρινίζεται ότι οι οργανικές θέσεις αναφέρονται στο σύνολο των υπαξιωματικών, ακόμα και αυτών σε ειδικές καταστάσεις, «γιατί είχαμε την τάση να μαγειρεύουμε τους αριθμούς στο παρελθόν…», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

-στο άρθρο 105, προστίθεται δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών και υπαξιωματικών για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών βάσει ειδικών γνώσεων.

-στο άρθρο 164 επικαιροποιούνται τα ονόματα των σχολών ειδίκευσης στρατού

-στα άρθρα 246, 247 και 259 προστίθενται η Ροδόπη και η Ξάνθη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες και στο άρθρο 285 αντικαθίσται το χρονικό όριο εγγραφής εφέδρου στην εθνοφυλακή από το 45ο στο 30ο έτος.

Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις

Να μην δημιουργούνται εντυπώσεις για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, “ενόψει μάλιστα και της μικρής σχετικά συγκέντρωσης, ορισμένων εκατοντάδων στη σημερινή διαμαρτυρία”, ζήτησε επίσης ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και είπε ότι συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές, όπως και το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα διοίκησης. “Ελέχθη ότι το επίδομα δεν συμμετέχει. Όμως το επίδομα συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές. Δεν είναι ωραίο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις μήπως και σηκώσουμε λίγο μεγαλύτερη ανακατοσούρα”, είπε και επανέλαβε ότι “δεν πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ, αλλά θα υπάρξουν μόνο αυξήσεις στα εφάπαξ”.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των ΕΔ και, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε με νόημα: “Εξομοιώνετε ορισμένους υπαξιωματικούς με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι έτσι. Σας ακούνε, ξέρετε και οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ…”.