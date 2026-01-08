Διάσκεψη-των-Προέδρων:-Εγκρίθηκε-η-διακομματική-επιτροπή-για-τον-πρωτογενή-τομέα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Η τυπική συζήτηση για τη σύστασή της παραπέμπεται τώρα στην Ολομέλεια, λόγω απουσίας ομοφωνίας στη Διάσκεψη, μετά τη διαφωνία του ΚΚΕ, όπου και θα διεξαχθεί κανονική συνεδρίαση με ειδική ημερήσια διάταξη. Το προεδρείο της επιτροπής θα είναι διακομματικό, με πρόεδρο τον βουλευτή Φθιώτιδας Γιάννη Οικονόμου, ενώ αναμένονται προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ για αντιπρόεδρο και από τον ΣΥΡΙΖΑ για γραμματέα της επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση είχε κατατεθεί από τον Πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο.

Κατά την ίδια συνεδρίαση της Διάσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τα μέλη της ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τέθηκε στη διάθεση της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Παράλληλα ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι εντός Ιανουαρίου θα γίνουν οι συνεδριάσεις του οργάνου για την κάλυψη των κενών θέσεων των τριών ανεξάρτητων αρχών.

