Διαγραφές-και-προγραφές-για-το-κόμμα-Καρυστιανού-στον-ΣΥΡΙΖΑ:-Οι-επίφοβοι-μετά-τον-Φαραντούρη-και-το-«φρένο»-λόγω-Τσίπρα

Με προβληματισμό, αλλά και ανακούφιση βιώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και του ευρύτερου χώρου τη διαγραφή του ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη από το κόμμα. Και αυτό, γιατί ο τελευταίος σε δηλώσεις του «ένωσε» χθες τη φωνή του με την Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023, Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας τη ραγδαία αντίδραση της Κουμουνδούρου.

Μολονότι το προηγούμενο βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον κ. Φαραντούρη πως ο ευρωβουλευτής «είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα διέψευδε κάθε φημολογία πολιτικού του φλέρτ με το κόμμα Καρυστιανού, εντούτοις τα όσα εκείνος διατύπωσε σε συνέντευξή του χθες το πρωί μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση δεν συνέτειναν κατά την Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα σε κλειστή σύσκεψη στα κεντρικά του κόμματος να «ανάψει το πράσινο φως» για την αποπομπή του, ζητώντας ταυτόχρονα από τον ευρωβουλευτή να παραδώσει την έδρα του, στις Βρυξέλλες.

Αρχικά, η Κουμουνδούρου ήθελε να διαχειριστεί πιο ήπια το θέμα, αλλά οι διαδοχικές δηλώσεις του κ. Φαραντούρη, η μείωση του αριθμού των φακέλων που επεξεργαζόταν από το προηγούμενο καλοκαίρι για λογαριασμό του κόμματός του και πάνω από όλα η κινητικότητά του, δεν άφησαν πολλά περιθώρια, όταν η Κουμουνδούρου επιθυμεί οι ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εργάζονται υπέρ του κόμματος «χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφά χαρτιά». Όπως και να «δουλεύουν με συνέπεια και συντροφικότητα, για να βελτιώνουν τη δράση και επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ για το καλό της κοινωνίας», ενώ προφανώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος «δεν θα εκμεταλλεύονται τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξουν την πόρτα και να πάνε σε άλλα κόμματα».

Επαγρύπνηση και φίλτρα

Την ίδια ώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν κρύβουν την ανησυχία τους μήπως το «παράδειγμα Φαραντούρη» ακολουθήσουν και άλλοι σύντροφοί τους, όταν το εκλογικό μέτρο δεν αφήνει πολλά περιθώρια επανεκλογής, ακόμη και σε ιστορικά στελέχη του χώρου. Υπό αυτήν την έννοια, η επίδειξη ισχύος από πλευράς του Σωκράτη Φάμελλου με τη διαγραφή, αλλά και τα σχόλια βουλευτών στα κοινωνικά δίκτυα, όπως του Παύλου Πολάκη και της Έλενας Ακρίτα που επιδοκίμασαν την απόφαση της ηγεσίας του κόμματος, ζητώντας πίσω την έδρα ερμηνεύονται ως μια πρώτη γραμμή άμυνας της Κουμουνδούρου, απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικών αποσκιρτήσεων.

Ο Τσίπρας και το «φρένο»

Πάντως, στο πίσω μέρος της σκέψης πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξακολουθεί να παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένοντας δηλαδή τις σχετικές πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να λοξοκοιτούν προς άλλες κινήσεις και κόμματα. Η αναμονή των πρωτοβουλιών του Αλέξη Τσίπρα «είναι το καλύτερο φρένο σε τυχόν μεταγραφές», όπως εκτιμούν στελέχη του κόμματος, με την Κουμουνδούρου, ωστόσο, να παραμένει σε εγρήγορση, όταν άπαντες πέριξ αυτής ομονοούν ότι υπάρχουν και άλλοι «επίφοβοι» να παρασυρθούν από τις «σειρήνες Καρυστιανού».

Το ότι, μάλιστα, η Μαρία Καρυστιανού επιτέθηκε με τόση σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, «μη βρίσκοντας μια λέξη να πει για την κυβέρνηση», όπως της καταλογίζουν ουκ ολίγα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ήταν ένας από τους λόγους της διαγραφής Φαραντούρη, αλλά και της εντυπωσιακής κίνησης να διαγραφεί άμεσα από μέρους του Σωκράτη Φάμελλου, όταν ο τελευταίος ήταν Αναπληρωτής Υπουργός στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έψεξε η κυρία Καρυστιανού.

Έκθεση και αποστάσεις

Παράλληλα, όμως, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιθυμούν την ανακοίνωση των πολιτικών προθέσεων της Μαρίας Καρυστιανού, αφού θεωρούν πως έτσι θα καταστούν σαφείς σε άμεσο χρόνο «οι διαχωριστικές γραμμές της με τον προοδευτικό χώρο», όπως τονίζουν, τοποθετώντας μακριά από το προοδευτικό ημισφαίριο το «κόμμα Καρυστιανού».

Σε μια τέτοια προοπτική, η «Ένωση» της κυρίας Καρυστιανού, δηλαδή το υπό ίδρυση κόμμα, θα παρουσιάσει τις θέσεις του και άρα την απόστασή του από την Κεντροαριστερά, όπως θεωρούν τα ίδια στελέχη, ανοίγοντας το δρόμο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης από δυνάμεις πέραν της Μαρίας Καρυστιανού, ακόμη και αν η τελευταία αντλεί μαζικά από προοδευτικούς ψηφοφόρους. Παρόλα αυτά, στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν ανησυχούν, καθώς η έκθεσή της στην πολιτική και τα ΜΜΕ, θα αποκαλύψει το πραγματικό ιδεολογικό της πρόσημο, όπως εικάζουν, απομακρύνοντας κάθε κίνδυνο διαρροών προσώπων και ψηφοφόρων προς το κόμμα της.

Ανυποχώρητος ο Φαραντούρης

Σε αυτό το κλίμα, ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης εμφανίστηκε ανυποχώρητος από τις θέσεις του και αρνήθηκε να παραδώσει την έδρα του, προαναγγέλλοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται «απερίσπαστος».

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

Αναλυτικά, η δήλωση Φαραντούρη:

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.