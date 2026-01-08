Διεθνής-Αθλητική:-Τι-προβλέπει-το-15ετές-business-plan-για-την-εξυγίανσή-της

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή το καθεστώς προστασίας της εταιρείας έναντι των πιστωτών της. Οι βασικοί άξονες του επιχειρηματικού της σχεδίου, οι επιφυλάξεις του ορκωτού, η διεύρυνση των ζημιών της και το σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

Δύσκολες μέρες βιώνει η εταιρεία Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα και γνωστή για τις εισαγωγές πολύ γνωστών αθλητικών brands, όπως Admiral, Kappa, Maui and Sons.

Με την εταιρεία να αντιμετωπίζει ουσιαστικό πρόβλημα ρευστότητας, η διοίκηση την ενέταξε σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η λήψη προληπτικών μέτρων τέθηκε σε ισχύ στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 για χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών και ως εκ τούτου λήγει αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας η Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αιτήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και εντάχθηκε τελικώς στις 20 Ιανουαρίου 2025 σε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Το 15ετές business plan

Ταυτόχρονα, η διοίκηση σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Ernst & Young Gr., έχει προβεί στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) μακροπρόθεσμης περιόδου 15 ετών, την υλοποίηση του οποίου παρακολουθεί στενά, με απώτερο στόχο την εξυγίανση της εταιρείας για τη σταδιακή επαναφορά της σε θετικές λειτουργικές ροές και λειτουργική κερδοφορία.

Στο πλαίσιο δε των περαιτέρω ενεργειών της, η διοίκηση:

– Ήρθε σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων της, προκειμένου να εξοφληθεί (pro rata) μέρος τραπεζικών δανείων και οφειλών στο ελληνικό δημόσιο.

– Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των δανειστριών τραπεζών, προχώρησε σε σύμβαση ενεχυρίασης δικαιώματος προς αυτές, επί του ιδιόκτητου εμπορικού σήματος «ADMIRAL».

– Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές του 2025 η διαδικασία εξ ορθολογισμού των δαπανών σε όλα τα επίπεδα (κόστος μισθοδοσίας – ενοίκια- λοιπές δαπάνες) προκειμένου η εταιρεία να εφαρμόζει χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις το συνταχθέν business plan από την ΕΥ.

Τα «καμπανάκια»

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε τους εξής παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Η καθαρή θέση παραμένει θετική και ανέρχεται σε μόλις 2,71 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ στη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων ανέρχεται σε 33,7 εκ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων σε 41,29 εκ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 38,8 εκ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμο τμήμα αυτών.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό (μέσος όρος 805 άτομα), εξυπηρετούνται εμπρόθεσμα τόσο κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης όσο και έως την παρούσα ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Επιπλέον η εταιρεία στην χρήση 2024 αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5.832.936,63 ευρώ, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό το δανεισμό της στις τράπεζες, από 24.877.696 ευρώ την 31/12/2023 σε 19.044.779,37 ευρώ την 31/12/2024.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει προβεί σε αγορές εμπορευμάτων ύψους 16 εκ. ευρώ διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων της.

Μείωση τζίρου, διεύρυνση ζημιών

Στη χρήση 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 49,7 εκ. ευρώ έναντι του ποσού των 52,12 εκ. ευρώ της χρήσης 2023, σε μια μείωση της τάξης του 4,56% περίπου, ενώ το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 22,16 εκ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης 2,37 εκ. ευρώ ή κατά 9,66% περίπου.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 31,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 εκ. ή 5,3% περίπου έναντι του ποσού των 29,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2023. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση του μισθοδοτικού κόστους (υποχρεωτικές αυξήσεις κατώτατου μισθού βάσει κρατικής απόφασης καθώς και οικειοθελών αυξήσεων από τη διοίκηση), την αύξηση του κόστους μισθώσεων λόγω μίσθωσης νέων καταστημάτων με υψηλό μίσθωμα (Ερμού/Αθήνα, Χανιά, Χαλάνδρι, Πειραιάς κ.α.), την αύξηση του κόστους ενέργειας, την αύξηση των λειτουργικών αποσβέσεων λόγω κεφαλαιουχικού χαρακτήρα δαπανών που έλαβαν χώρα και αφορούν επενδύσεις σε νέα καταστήματα αλλά και συντηρήσεις επισκευές ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων.

Τέλος τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1,916 εκ. ευρώ, έναντι του ποσού των 1,917 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μη σημαντική απόκλιση 0,06% περίπου, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού από τις τράπεζες και για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως και στην προηγούμενη χρήση καθίστανται αρνητικά και ανέρχονται σε -3,1 εκ. ευρώ έναντι -1,9 εκ. ευρώ στη χρήση 2023.

Λαμβανομένων υπόψιν εκτάκτων αποτελεσμάτων και εσόδων/εξόδων προηγουμένων χρήσεων συνολικά ποσού (έξοδα) 126 χιλ. ευρώ έναντι 121 χιλ. ευρώ (εσόδων) της προηγούμενης χρήσης, αντίστοιχα, προέκυψαν ζημίες προ φόρων 5,789 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,46 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Χωρίς να προκύψουν φόροι λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος, το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους για το 2024 είναι ζημία 5,789 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,46 εκ. ευρώ στη χρήση 2023 και 1,1 εκατ. ευρώ το 2022.

Δικαστικές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με τη διοίκηση, παραμένουν σε δικαστική εξέλιξη, οι αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας ύψους 2,85 εκ. ευρώ αλλά και οι αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων ύψους 1,7 εκ. ευρώ.

«Οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας θεωρούν με βεβαιότητα, ότι από τις ανωτέρω αγωγές, δεν θα ευδοκιμήσουν για ποσό 1,51 εκ. ενώ για το υπόλοιπο ποσό διεκδικήσεων 1,34 εκ. δεν εκφράζουν άποψη λόγω του χρόνου εκδίκασης αλλά και της πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης των υποθέσεων. Η εταιρεία αναφορικά με τις αγωγές εις βάρος της, δεν προέβη σε διενέργεια προβλέψεων διότι σύμφωνα με τις γνώμες των νομικών της συμβούλων, για το σύνολο των ανωτέρω διεκδικήσεων, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες απόρριψης αυτών», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

Οι επισημάνσεις του ορκωτού

Όπως δε προκύπτει από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας.

«Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2 του προσαρτήματος, στην οποία γνωστοποιούνται συνθήκες και γεγονότα που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας στο εύλογο μέλλον (οι υποχρεώσεις είναι την 31/12/2024 υπερβάλλουσες των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα εις νέο έχουν καταστεί αρνητικά και υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα άμεσης ρευστότητας)», τονίζεται.

Με διαχειριστή τον Δημήτριο Παναγάκο, η εταιρεία διατηρεί σήμερα 115 καταστήματα (108 υποκαταστήματα και επτά σε εμπορικά κέντρα) σε όλη την Ελλάδα, από την Κομοτηνή έως την Κρήτη, ενώ λειτουργεί και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.