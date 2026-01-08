Διχασμένοι-οι-μεγαλύτεροι-επενδυτές-της-warner-bros-αναφορικά-με-την-προσφορά-της-paramount

Μερικοί από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Warner Bros Discovery είναι διχασμένοι σχετικά με την πιο «γλυκανάλατη» προσφορά της Paramount Skydance για τον ιστορικό ιδιοκτήτη του κινηματογραφικού στούντιο, δίνοντας στην μικρότερη εταιρεία μέσων ενημέρωσης μια καλή ευκαιρία να κερδίσει τους μετόχους.

Οι επενδυτές έχουν προθεσμία μέχρι τις 21 Ιανουαρίου για να αποδεχτούν την τελευταία πρόταση της Paramount ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταβάλλοντάς τους 30 δολάρια ανά μετοχή, μια προσφορά που το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros θεωρεί κατώτερη από τη συμφωνία πώλησης στο Netflix. Αν και ο δημιουργός του “Stranger Things” προσφέρει μόνο 27,75 δολάρια ανά μετοχή ή 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, η Warner Bros λέει ότι η χρηματοδότηση είναι πιο σταθερή και ότι η συμφωνία της Paramount θα αφήσει την συγχωνευμένη εταιρεία με υπερβολικά μεγάλο χρέος.

Οι αντιδράσεις των επενδυτών

Ο Άλεξ Φιτς, συνεργάτης και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Harris Oakmark, η οποία κατείχε περίπου 96 εκατομμύρια μετοχές, ή το 4% της Warner Bros, στις 30 Σεπτεμβρίου, συμφωνεί με το διοικητικό συμβούλιο.

«Η αξία εξακολουθεί να μην είναι σαφώς ανώτερη από αυτήν που έχει ήδη συμφωνηθεί με το Netflix. Η ισοπαλία πηγαίνει στον κατεστημένο», ανέφερε ο Φιτς σε - προς το Reuters. Αν και η προσφορά της Paramount, εκ πρώτης όψεως, είναι υψηλότερη, η Warner Bros δήλωσε ότι δεν καλύπτει το τέλος διάλυσης των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα έπρεπε να καταβάλει στο Netflix, 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε τέλη που θα οφείλει στους τραπεζίτες της και άλλα 350 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος χρηματοδότησης.

Ένας μικρότερος επενδυτής, ο Γιουσέφ Γκέριανι, Chief Investment Officer της IHT Wealth Management, η οποία κατέχει περίπου 16.000 μετοχές της Warner Bros, δήλωσε σε ένα - ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να απορρίψει την προσφορά της Paramount είναι λογική, καθώς η αύξηση της συνολικής αξίας μπορεί να μην αξίζει τα τέλη διάλυσης και το κόστος δανεισμού. Η συμφωνία θα αφήσει την ενοποιημένη εταιρεία με χρέος 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε η Warner Bros.

Ωστόσο, ο Μάθιου Χάλμπουερ της Pentwater Capital Management, η οποία δήλωσε ότι κατέχει περισσότερες από 50 εκατομμύρια μετοχές, πιστεύει διαφορετικά. Είπε στον πρόεδρο της Warner Bros, Σάμουελ Ντι Πιάτσα, σε επιστολή που έστειλε την Τετάρτη, ότι το διοικητικό συμβούλιο «παραβίασε το καθήκον εμπιστευτικότητας» του προς τους μετόχους απορρίπτοντας την προσφορά της Paramount χωρίς δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι ήταν μια καλύτερη συμφωνία και είχε καλύτερες πιθανότητες να περάσει τον κανονιστικό έλεγχο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros «επιλέγει να μην ρωτήσει για τις βελτιώσεις που είναι διατεθειμένη να κάνει η Paramount στην προσφορά της», ανέφερε στην επιστολή, η οποία εξετάστηκε από το Reuters. Εάν η Paramount τελικά βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros θα πρέπει τουλάχιστον να μιλήσει με τον υποψήφιο, διαφορετικά η εταιρεία του δεν θα υποστηρίξει κανέναν διευθυντή της Warner Bros στις επόμενες εκλογές τους, έγραψε ο Χάλμπουερ.

Ο Μάριο Γκαμπέλι του οποίου η Gabelli Funds κατέχει περίπου 5,7 εκατομμύρια μετοχές της Warner Bros, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να πουλήσει τις μετοχές του στην Paramount. Είπε ότι η προσφορά της σε μετρητά είναι πιο απλή και θα έχει ταχύτερη πορεία προς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών. «Προς το παρόν, η Paramount έχει μια ανώτερη προσφορά», δήλωσε ο Gabelli στο CNBC. «Η Netflix πρέπει να απλοποιήσει την προσφορά της».

Η Harris Oakmark, η οποία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Warner Bros, παραμένει ανοιχτή στο να αλλάξει τη θέση της. «Εάν (η Paramount) επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια σαφώς ανώτερη προσφορά, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι το διοικητικό συμβούλιο της WBD θα συμμετάσχει», δήλωσε ο Φιτς.

Δεν συμβαίνει συχνά ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης όπως η Warner Bros, η οποία κατέχει το HBO Max, να βγαίνει στην αγορά, πυροδοτώντας έναν πόλεμο προσφορών. Η εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου της περιλαμβάνει τον «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν της DC Comics. Η υπηρεσία streaming HBO Max απέκτησε πρόσφατα τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ και την Αυστραλία για την επιτυχημένη καναδική σειρά χόκεϊ «Heated Rivalry».

Οι τρεις κορυφαίοι μέτοχοι της Warner Bros είναι οι μεγάλοι διαχειριστές παθητικών κεφαλαίων Vanguard, State Street και BlackRock, οι οποίοι ελέγχουν μαζί περίπου το 22%. Και οι τρεις είναι επίσης μεταξύ των δέκα κορυφαίων επενδυτών στην Paramount και το Netflix.

Και οι τρεις εταιρείες κεφαλαίων αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

- Reuters