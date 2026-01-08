Επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη – Η «πυροσβεστική» παρέμβαση Δένδια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο επεισόδιο στη Βουλή προκάλεσε η πρώτη ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην αίθουσα της Ολομέλειας για το νέο έτος, οδηγώντας μάλιστα στην παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε παρατήρηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ζητώντας του να μην κάνει φασαρία από το έδρανο του, με εκείνον, εκτός μικροφώνου, να τονίζει πως βρίσκεται από το πρωί στην Ολομέλεια, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την αίθουσα.

«Εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας», είπε από το βήμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στο επεισόδιο στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, πριν από τις γιορτές, λόγω της απουσίας του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση. «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», φώναξε από τα έδρανα ο Δημήτρης Καιρίδης, προκαλώντας την έκρηξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της πλειοψηφίας. Μάλιστα στο επεισόδιο παρενέβη και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, δρώντας «πυροσβεστικά».

Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα του διαλόγου:

Κωνσταντοπούλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε ναι.

Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπούλου: Σας το επιστρέφω….

Καιρίδης: Εσείς κάνετε δουλίτσες…

Κωνσταντοπούλου: Εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: H τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί….

Δένδιας: Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη.Πόθεν δουλίτσες; Πόθεν;

