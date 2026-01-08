Επιμένει-η-paramount-για-την-εξαγορά-της-warner-bros,-απορρίπτει-την-αξία-του-spinoff-της-καλωδιακής-τηλεόρασης

Η Paramount Skydance επανέλαβε την Πέμπτη ότι η προσφορά της ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Warner Bros Discovery ήταν ανώτερη από μια ανταγωνιστική συμφωνία από το Netflix, λέγοντας ότι η αξία του spinoff της καλωδιακής τηλεόρασης, που ήταν κεντρική στην προσφορά του γίγαντα του streaming, ήταν ουσιαστικά άχρηστη.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την Τετάρτη την τροποποιημένη επιθετική προσφορά της Paramount, η οποία περιελάμβανε μετοχικό κεφάλαιο 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εγγυημένο προσωπικά από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, πατέρα του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, και χρέος 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μητρική εταιρεία της CBS και το Netflix βρίσκονται σε μια έντονη μάχη για την Warner Bros, τα πολύτιμα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της, και την εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου της που περιλαμβάνει τον “Χάρι Πότερ” και το σύμπαν της DC Comics.

Το επιχείρημα της Paramount – το οποίο χρησιμοποιεί για να πείσει τους επενδυτές – είναι ότι η προσφορά της σε μετρητά των 30 δολαρίων ανά μετοχή για ολόκληρη την Warner Bros είναι ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή της Netflix σε μετρητά και μετοχές για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming και θα ξεπεράσει πιο εύκολα τα ρυθμιστικά εμπόδια. Η συμφωνία με το Netflix αξίζει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην απάντησή της την Πέμπτη, η Paramount έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι οι καλωδιακές ιδιοκτησίες των CNN και Discovery, τις οποίες το Netflix δεν θέλει, αξίζουν ουσιαστικά λιγότερο από το μηδέν, με βάση μια αποτίμηση μετοχών της πρόσφατα εισαχθείσας Versant Media, μιας εταιρείας spinoff της Comcast που περιλαμβάνει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τηλεοπτικά κανάλια όπως το CNBC. Η μετοχή αυτή έχει υποχωρήσει 18% από το ντεμπούτο της στην αγορά τη Δευτέρα.

Αυτή η κακή απόδοση έδωσε νέα «πυρομαχικά» στην εκστρατεία της Paramount να πείσει τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά της είναι καλύτερη. Την Πέμπτη, δήλωσε ότι αποτιμά την spinoff της καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros στο μηδέν – ή ακόμα και λιγότερο από αυτό, λόγω της υψηλής μόχλευσης και της υστέρησης στην απόδοσή της.

«Ενώ οι μετοχές της Discovery Global δεν θα είχαν καμία αξία μετοχών εάν η εταιρεία διαπραγματευόταν σύμφωνα με την Versant, υπάρχουν στην πραγματικότητα αρκετοί πειστικοί λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με την Versant», δήλωσε η Paramount την Πέμπτη.

Η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά του Netflix θα μειώσει τα μετρητά που καταβάλλονται στους μετόχους εάν η Warner Bros χρεώσει περισσότερο στη συγχώνευση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η καταβολή μετρητών θα μπορούσε να μειωθεί στα 20 δολάρια ανά μετοχή, από την τρέχουσα προσφορά των 23,25 δολαρίων, εάν η Warner Bros υιοθετήσει τη μόχλευση σύμφωνα με την Versant.

Η Warner Bros και το Netflix δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι μετοχές τόσο της Warner Bros όσο και του Netflix μειώθηκαν σχεδόν κατά 1% η καθεμία, ενώ αυτές της Paramount αυξήθηκαν κατά 0,6%.

«Θα ήταν έκπληξη αν οι μέτοχοι επηρεάστηκαν από το επιχείρημα, επειδή πιθανότατα έχουν ήδη λάβει υπόψη τη φθίνουσα αξία των γραμμικών τηλεοπτικών περιουσιακών στοιχείων όταν συμφώνησαν να διαχωρίσουν την εταιρεία και να πουλήσουν το αυξανόμενο μερίδιο στην Netflix», δήλωσε ο Ross Benes, ανώτερος αναλυτής στην Emarketer.

«Αλλά η Paramount έχει δίκιο – τα εξασθενημένα τηλεοπτικά δίκτυα δεν είναι ελκυστικά για τους περισσότερους επενδυτές».

Η προσφορά της Paramount θα λήξει στις 21 Ιανουαρίου, αλλά η εταιρεία μπορεί να την παρατείνει.

Η Warner Bros υποστήριξε ότι η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount στις 22 Δεκεμβρίου «παραμένει ανεπαρκής», επικαλούμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα της μητρικής εταιρείας του CNN να ολοκληρώσει τη συναλλαγή και την έκθεση των μετόχων της Warner Bros σε σημαντικούς κινδύνους και κόστη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι η προσφορά της Paramount εξαρτάται από «ένα εξαιρετικό ποσό χρηματοδότησης με χρέος» που αυξάνει τον κίνδυνο ολοκλήρωσης.

Η συμφωνία της Netflix δεν απαιτεί χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και υποστηρίζεται από χρέος 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Wells Fargo, BNP Paribas και HSBC Holdings.

Ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμουελ Ντι Πιάτσα, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν διαπραγματεύεται επί του παρόντος με την Paramount, αλλά είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία εάν η Paramount μπορεί να «βάλει κάτι στο τραπέζι που είναι πειστικό».

Ορισμένοι επενδυτές της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένου του 7ου μεγαλύτερου μετόχου Pentwater Capital, υποστήριξαν ότι το διοικητικό συμβούλιο έκανε λάθος που δεν συνεργάστηκε με την Paramount.

Ρυθμιστικός έλεγχος

Για κάθε υποψήφιο, η εξασφάλιση της υποστήριξης των μετόχων είναι μόνο το πρώτο εμπόδιο για μια συμφωνία που θα αντιμετωπίσει αυστηρό έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Δικομματικοί νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή βλάβη για τους καταναλωτές και τους δημιουργικούς φορείς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να παρέμβει στις συμφωνίες.

Η προσφορά της Paramount θα δημιουργήσει ένα στούντιο μεγαλύτερο από την ηγέτιδα της αγοράς Disney (DIS.N), θα ανοίξει νέα καρτέλα και θα συγχωνεύσει δύο μεγάλους τηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένους Δημοκρατικούς γερουσιαστές, θα ελέγχουν «σχεδόν όλα όσα παρακολουθούν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση».

Θα παραδώσει επίσης τον έλεγχο του CNN στην συντηρητική Ellisons, λίγο μετά την εξαγορά του CBS News και την εγκατάσταση του Bari Weiss ως αρχισυντάκτη.

Οι Έλισον έχουν επικαλεστεί τους δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ ως λόγο για τον οποίο μια συμφωνία με την Paramount θα αντιμετωπίσει μια ευκολότερη ρυθμιστική πορεία.

Για το Netflix, ένα αλεξικέραυνο στο Χόλιγουντ λόγω της προσέγγισής του που δίνει προτεραιότητα στο streaming, η συμφωνία θα εδραιώσει την κυριαρχία του με συνολικά 428 εκατομμύρια συνδρομητές. Έχει υποσχεθεί να τηρήσει τις κινηματογραφικές δεσμεύσεις της Warner Bros.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα κερδίσει την έγκριση, λέγοντας ότι η προσφορά της εταιρείας θα ήταν καλύτερη για το Χόλιγουντ, καθώς θα απέφευγε τις περικοπές θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί από λιγότερες παραγωγές και άνισες αποδόσεις στα box-office.

- Reuters