Ζητάει-και-τα-ρέστα-ο-Βαρουφάκης-μετά-τις-δηλώσεις-του-για-τα-ναρκωτικά:-Με-δαιμονοποιούν-επειδή-μίλησα-ειλικρινά,-η-Εισαγγελία-μας-γυρίζει-στη-δεκαετία-του-’50

Στην αντεπίθεση περνά ο Γιάνης Βαρουφάκης, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τα ναρκωτικά και της ποινικής έρευνας που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, όπως αυτό της πρόκλησης χρήσης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ25, διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βαρουφάκης, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίχου, ανέφερε ότι είχε κάνει στο παρελθόν μία φορά χρήση ecstasy.

Συγκεκριμένα, είχε πει: «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο» είχε αναφέρει επίσης.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ, πριν ακόμα γίνει γνωστή η είδηση της ποινικής έρευνας, ο κ. Βαρουφάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι, «στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση και οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι», τον… δαιμονοποιούν, επειδή τόλμησε, όπως λέει, να απαντήσει ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.Αναλυτικά η ανάρτηση Βαρουφάκη στο Χ Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία

Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και…

— Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) January 7, 2026

Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδη τους. Και, ναι, η νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε.Λίγο αργότερα και ως αντίδραση στη διεξαγωγή ποινικής έρευνας, το ΜέΡΑ25 εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δεν θα τους αφήσουμε να μας επιστρέψουν στη δεκαετία του 1950

Την ίδια στιγμή που οι ναρκομαφίες κάνουν πάρτι στη χώρα και η αδράνεια (στην καλύτερη περίπτωση) ή η σπουδή για συγκάλυψη (στην χειρότερη) της Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του εγκλήματος των Τεμπών έχει γίνει παροιμιώδης για την ελληνική κοινωνία, η εισαγγελία αποφάσισε να μας γυρίσει στη δεκαετία του 1950.

Η αναγγελία διενέργειας προκαταρτικής εξέτασης για τη δήλωση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ότι είχε κάνει χρήση ουσιών θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη. Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία.

Την ώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, και η αστυνομία συλλαμβάνει και φυλακίζει τα παιδιά των λαϊκών τάξεων για μικροποσότητες αφήνοντας να διακινείται η ακριβή κοκαΐνη χωρίς κανέναν περιορισμό στην καλή κοινωνία, την ώρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης διαλύει με κυνισμό τις δομές απεξάρτησης και βυθίζει τον ΕΟΠΑΕ στο χάος, η κυβέρνηση επιλέγει να ανασύρει πρακτικές της αστυνομίας ηθών απέναντι στον γραμματέα του ΜέΡΑ25 επειδή είπε την αλήθεια για ένα πραγματικό πρόβλημα.

Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε για την ανάγκη να χτυπηθεί το ναρκεμπόριο και οι μαφίες του, μέσω της αποποινικοποίησης και του κρατικού ελέγχου των ουσιών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες συνταγές δήθεν τρομοκράτησης, που είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Αλλά θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια.

Δεν πρόκειται να τρομάξουμε ούτε από εισαγγελείς ούτε από χωροφύλακες ούτε από παιδονόμους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους κλόουν, που το πρωί απαιτούν να σταματήσουμε να μιλάμε για νόμους γιατί κουβαλούν σπαθιά, και το βράδυ ανεμίζουν τους νόμους του κράτους της εθνικοφροσύνης, να μας γυρίσουν πίσω στα πέτρινα χρόνια.