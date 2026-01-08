ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-16-ετών-το-εμπορικό-έλλειμμα-τον-Οκτώβριο

Οι εισαγωγές κατέγραψαν πτώση κατά 3,2%, αντανακλώντας τη μείωση των εισερχόμενων αποστολών φαρμάκων και μη νομισματικού χρυσού.

Απροσδόκητη συρρίκνωση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης των εισαγωγών, κυρίως στα φαρμακευτικά προϊόντα και στον χρυσό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 39% τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 29,4 δισ. δολάρια, τη στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν να διευρυνθεί στα 58,7 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές κατέγραψαν πτώση κατά 3,2%, αντανακλώντας τη μείωση των εισερχόμενων αποστολών φαρμάκων και μη νομισματικού χρυσού. Οι εισαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η αξία όλων των εξαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών) των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,6% τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.

Πέρα από τη μείωση στις εισαγωγές χρυσού, υποχώρησαν επίσης οι εισαγωγές άλλων βιομηχανικών προμηθειών και πρώτων υλών, όπως του πετρελαίου και των μετάλλων.

Το εμπόριο χρυσού, εκτός εάν χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως στην παραγωγή κοσμημάτων, εξαιρείται από τον υπολογισμό του ΑΕΠ.

Η δημοσίευση της έκθεσης καθυστέρησε για περισσότερο από έναν μήνα λόγω της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκαν μεγάλες μηνιαίες διακυμάνσεις στο εμπόριο, που σχετίζονται με την εφαρμογή δασμών από τις ΗΠΑ.