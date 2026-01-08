Η Γαλλία παραμένει χωρίς προϋπολογισμό – Κορυφαία Υπουργός δεν αποκλείει τη χρήση του «απαγορευμένου» άρθρου 49.3

Η Γαλλίδα υπουργός για τον Προϋπολογισμό και τα Δημόσια Οικονομικά, Αμέλι ντε Μοντσαλίν, αρνήθηκε την Πέμπτη να αποκλείσει τη χρήση μιας αμφιλεγόμενης συνταγματικής τακτικής για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, παρά την υπόσχεση του Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3

Η Γαλλία μπήκε στο 2026 χωρίς κρατικό προϋπολογισμό, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο, και για την ώρα δεν φαίνεται πως θα βγει από το αδιέξοδο.

Δεδομένης της κατάστασης, ορισμένοι βουλευτές κάλεσαν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3 του γαλλικού συντάγματος για να εγκρίνει έναν κατάλληλο κρατικό προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση της Εθνοσυνέλευσης.

Η ντε Μοντσαλίν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, στην οποία απάντησε: «Δεν αποκλείω τίποτα που θα μπορούσε να προσφέρει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό».

Πέρυσι, οι βουλευτές ψήφισαν την παράταση του προϋπολογισμού του 2025 στο νέο έτος, προκειμένου να αποφευχθεί ένα κυβερνητικό «shutdown», αλλά αυτή η προσωρινή λύση δεν συμβάλλει καθόλου στη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας.

Ο Λεκορνί δεσμεύθηκε πέρυσι να μην χρησιμοποιήσει τη ρήτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση επιβίωση της μειοψηφικής κεντροδεξιάς κυβέρνησής του. Ωστόσο, η χρήση του μηχανισμού τώρα θα ήταν επικίνδυνη, και όχι μόνο επειδή θα φαινόταν σαν να αθετεί τον λόγο του.

Η χρήση του θα ανέβαζε δραματικά το διακύβευμα της συζήτησης, καθώς η μόνη εναπομένουσα επιλογή των βουλευτών για να μπλοκάρουν τη νομοθεσία θα ήταν να απαντήσουν με πρόταση μομφής που, αν περνούσε θα άφηνε τη Γαλλία χωρίς κυβέρνηση και χωρίς προϋπολογισμό.

Με πληροφορίες από RTL, Politico