Η-δεξιότητα-που-προστατεύει-τους-εργαζόμενους-από-τη-δίνη-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την τρελή πορεία που ακολουθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη αφορά τον πιθανώς αρνητικό και σαρωτικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην αγορά εργασίας.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να μετασχηματίζει πολλές θέσεις εργασίας, ο Joe Depa της EY έχει μία συμβουλή προς τους εργαζόμενους: αν δεν μπορείτε να νικήσετε την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορείτε να πορευθείτε με αυτήν.

Για τον ίδιο, η προσαρμοστικότητα μπορεί να προσφέρει ασφάλεια το 2026. «Η ικανότητα προσαρμογής θα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφέροντας τρεις τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους όσο λαμβάνουν χώρα οι ραγδαίες αλλαγές:

Εκπαιδεύσου

Για τον Depa, η συνεχής μάθηση είναι το κλειδί. «Πρέπει πάντα να μαθαίνεις και να βάζεις προκλήσεις στον εαυτό σου κάθε μέρα».

Για να παραμένει ενημερωμένος για θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ίδιος ακούει podcast και διαβάζει άρθρα σχετικά με τα τελευταία νέα.

Ο Depa δεν είναι το μόνο στέλεχος που αφιερώνει χρόνο για να μαθαίνει νέα πράγματα. Ο Όλιβερ Τζένκιν της Visa δήλωσε πρόσφατα στο Business Insider ότι αφιερώνει τέσσερις ώρες την εβδομάδα για να μελετήσει ένα θέμα που θέλει να κατανοήσει, όπως η τεχνολογία των stablecoins ή η ιστορία της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Μάθε από τους άλλους

Κατά τον Depa, εκτός από την εύρεση χρόνου για μάθηση, είναι επίσης «κρίσιμο» να βασίζεται κανείς σε μέντορες. «Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε τους δικούς μας προσωπικούς συμβούλους — μέντορες γύρω μας στους οποίους μπορούμε να απευθυνόμαστε».

Ανάφερε ως παράδειγμα το συμβουλευτικό συμβούλιο της EY, το οποίο περιλαμβάνει 20 κορυφαία ηγετικά στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης που βοηθούν την εταιρεία όσον αφορά τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το συμβούλιο συνεδριάζει και σχολιάζει σχετικά με διάφορα σχέδια, όπως εξήγησε προσθέτοντας ότι τον βοηθάει να αμφισβητεί τον τρόπο σκέψης του.

Πάντως, πρόσθεσε, η αναζήτηση της γνώμης των άλλων δεν χρειάζεται να είναι τόσο επίσημη. Το να έχεις σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις για να αποκτήσεις διαφορετικές οπτικές γωνίες είναι «ολοένα και πιο σημαντικό», τόνισε.

Εφάρμοζε ό,τι μαθαίνεις

Όσο σημαντική είναι η μάθηση άλλο τόσο σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να εφαρμόζει στην πράξη όσα έχει μάθει. «Όλη αυτή η μαθησιακή εμπειρία θα βοηθήσει στη δημιουργία νέας δυναμικής στον εγκέφαλο, ώστε να μάθετε το επόμενο πράγμα και μετά το επόμενο».

Παράλληλα, ο Depa τόνισε ότι η αποτυχία είναι ένα φυσικό μέρος της διάθεσης πειραματισμού και της εφαρμογής νέων ιδεών στην πράξη. Το να νιώθεις άνετα με αυτή την ενόχληση, πρόσθεσε, βοηθά στην οικοδόμηση μιας νοοτροπίας που επικεντρώνεται στις προκλήσεις που βάζεις στον εαυτό σου και στη μάθηση από αυτές.

«Αν το κάνετε αρκετές φορές, ο εγκέφαλός σας θα αρχίσει να εκτιμά αυτή τη διαδικασία μάθησης, της ύπαρξης μιας ομάδας συμβούλων και στη συνέχεια της εφαρμογής της, της μάθησης και της ανάπτυξης», είπε.

