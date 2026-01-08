Η Alphabet κατακτά τη 2η θέση σε κεφαλαιοποίηση πίσω από την Nvidia – Ξεπέρασε την Apple

Σημειώνεται ότι η Nvidia παραμένει η μεγαλύτερη μετοχή, με αξία περίπου 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Alphabet έγινε η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία σε όρους κεφαλαιοποίησης, ξεπερνώντας την Apple για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αξία από το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η μητρική εταιρεία της Google αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους νικητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το -, η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε κατά 2,4% την Τετάρτη, κλείνοντας με αξία 3,89 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό της επέτρεψε να ξεπεράσει την Apple, η οποία έκλεισε με κεφαλαιοποίηση 3,85 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια πτώση έξι ημερών που έσβησε σχεδόν το 5% -και σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια- από την αξία της.

Η απόκλιση διευρύνεται περαιτέρω σήμερα Πέμπτη, με την Apple να υποχωρεί κατά 1,4% και την Alphabet να κερδίζει 1,1%.

Η μετοχή της Alphabet έχει σημειώσει άνοδο τον τελευταίο καιρό και κέρδισε περισσότερο από 65% το 2025, καθιστώντας τη την καλύτερη σε απόδοση μεταξύ των Magnificent Seven.

Η ισχύς αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξανόμενη άποψη ότι η Alphabet είναι κατάλληλη σε μια σειρά από βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ενθουσιώδεις κριτικές για το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της εταιρείας συνέβαλαν στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η OpenAI, ενώ τα τσιπ μονάδας επεξεργασίας τανυστών θεωρούνται ως ένας δυνητικά σημαντικός μοχλός μελλοντικής αύξησης των εσόδων.