Η-american-electric-power-υπέγραψε-συμφωνία-ύψους-2,65-δισεκ.-δολαρίων-για-κυψέλες-καυσίμου

Η American Electric Power δήλωσε την Πέμπτη ότι η μονάδα της θα αγοράσει ένα σημαντικό μέρος της επιλογής της για κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου σε μια συμφωνία αξίας περίπου 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο των σχεδίων της για την ανάπτυξη και κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου.

Το 2024, η AEP είχε υπογράψει συμφωνία με την Bloom Energy για την απόκτηση 100 μεγαβάτ κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου με επιλογή αγοράς επιπλέον 900 MW. Η μονάδα της εταιρείας κοινής ωφέλειας άσκησε αυτή την επιλογή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως αποκάλυψε η AEP σε μια κανονιστική κατάθεση.

Η AEP υπέγραψε επίσης 20ετή συμφωνία με έναν ανώνυμο πελάτη για την προμήθεια ολόκληρης της παραγωγής από την εγκατάσταση παραγωγής κυψελών καυσίμου που θα βρίσκεται κοντά στο Cheyenne του Wyoming.

Η συμφωνία απορρόφησης υπόκειται σε ορισμένους όρους που αναμένεται να εκπληρωθούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ανέφερε η εταιρεία κοινής ωφέλειας. Εάν δεν πληρούνται οι όροι, η AEP θα λάβει οικονομική αποζημίωση για όλα τα κεφαλαιουχικά και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, πρόσθεσε.

- Reuters