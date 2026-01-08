Κοντογεώργης-για-αγροτικό:-Η-κυβέρνηση-έκανε-όσα-έπρεπε,-η-χώρα-δεν-θα-παραλύσει

«Η κυβέρνηση έκανε όσα έπρεπε εκ του ρόλου της και όσα μπορούσε να κάνει σε σχέση με τα αιτήματα των αγροτών. Τώρα είναι η ώρα που οι αγρότες πρέπει να ολοκληρώσουν τις κινητοποιήσεις τους»: το μήνυμα αυτό έστειλε προς τον αγροτικό κόσμο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μέσω του Open.

Αναγνωρίζοντας ότι, πράγματι, ήταν «μια δύσκολη χρονιά» για τους αγρότες για πολλούς λόγους, από την άλλη επέμεινε ότι «δεν πρέπει τα μπλόκα να εμποδίζουν την ομαλή οικονομική ζωή της χώρας, τις τροφοδοσίες κ.ο.κ.».

Δήλωσε, παρά ταύτα, αισιόδοξος για τη λήξη των κινητοποιήσεων γιατί, όπως είπε, «δεν μπορεί να παρατείνεται το παράλογο». Ειδικότερα, συνέχισε, «από τη στιγμή που εκπληρωθεί μια βασική προϋπόθεση, να υπάρξει συλλογική εκπροσώπηση», και, ταυτόχρονα «δεν μπορεί να γίνει με τη χώρα κομμένη στα δύο -και δεν θα είναι η χώρα κομμένη στα δύο- μπορεί να υπάρξει επαφή».

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των χθεσινών ανακοινώσεων, συμπλήρωσε και θύμισε ότι «το περίγραμμα των μέτρων είχε ανακοινωθεί στον προϋπολογισμό, την 17η Δεκεμβρίου».

Σε κάθε περίπτωση, «ευελπιστώ ότι τώρα είναι η στιγμή, ακόμη και σήμερα, να ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις», υπογράμμισε ο Θ. Κοντογεώργης με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «υπάρχουν κάποια μπλόκα που θέλουν να συζητήσουν και μπορούν να συζητήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης».

«Η χώρα δεν θα παραλύσει» τόνισε δις, επίσης «δεν θα κλείσουν οι κρίσιμες υποδομές, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της οικονομίας», ανέφερε ακόμη και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «η αστυνομία έχει την υπηρεσιακή ευθύνη κι ετοιμότητα να το διασφαλίσει».

Εξάλλου, «εκτόνωση σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας δεν μπορεί να υπάρχει», διεμήνυσε και επανέλαβε την κυβερνητική θέση ότι «ως προς τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια». Τέλος, «την κυβέρνηση την ενδιαφέρει μια κοινωνική ισορροπία», σημείωσε.

Η συνέντευξη έκλεισε με την ανάμειξη της κ. Καρυστιανού στην πολιτική ζωή της χώρας: «Πάντοτε η κ. Καρυστιανού θα είναι μια γυναίκα, η οποία θα κουβαλάει μαζί της την τραγική απώλεια του παιδιού της -κι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει», ήταν η εισαγωγική παρατήρηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, που έθεσε στη συνέχεια σειρά ερωτημάτων για τον πολιτικό φορέα υπό την Μαρία Καρυστιανού: «Θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας; Θα είναι κόμμα προτάσεων; Θα είναι κόμμα ισοπέδωσης; Θα είναι κόμμα αισιοδοξίας; όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο».

Παρατήρησε πάντως στο σημείο αυτό ότι «άνθρωποι που επένδυσαν πολιτικά στην εργαλειοποίηση και την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών, είναι οι πρώτοι που αυτήν τη στιγμή βάλλουν εναντίον της».

Έκανε, όμως, και μια δεύτερη παρατήρηση: «Ταυτόχρονα ελπίζω να έχουμε όλοι διδαχθεί από την οξύτητα και την τοξικότητα των προηγούμενων μηνών για μύθους που κατέπεσαν και να μην προσχωρήσουμε πάλι σε αυτό». Άλλωστε, συνέχισε, το κλίμα σύγχυσης «δεν δίνει πραγματική ελπίδα και προσδοκία για τους πολίτες μας, τους νέους μας, την επόμενη ημέρα».