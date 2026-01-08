Μαρινάκης: Συνεχίζουμε να θέλουμε διάλογο με τους αγρότες – Προϋπόθεση να μην υπάρχουν μπλόκα

Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, δέσμη 6 μέτρων για τον αγροτικό τομέα παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση. «Συνεχίζουμε να επιθυμούμε τον διάλογο», είπε ο κ. Μαρινάκης, «αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερα μέτρα και αναγκαία προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν τα μπλόκα. Η κυβέρνηση είναι όλων των πολιτών και όχι μόνο για τους αγρότες».

Παράλληλα, ανέφερε πως διάλογος με τους αγρότες πρέπει να γίνει χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και πως ο διάλογος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός. «Δεν πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο, η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή και θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία αν ταλαιπωρηθούν πολίτες από το κλείσιμο των δρόμων».

«Για να είμαστε δίκαιοι, οι αγρότες παίρνουν περισσότερα από πέρυσι και οι πληρωμές έγιναν όπως είπαμε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε τόσα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα όσο η δική μας. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ανάγκη να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αυτά είναι, συνεχίζουμε να προσπαθούμε και πρέπει να προσχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά κρίνει η ίδια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μάλιστα, σε διαδικασία ταυτοποιήσεων και συλλήψεων για τους αγρότες που βγήκαν απροειδοποίητα στην εθνική οδό και καταγράφηκαν από βίντεο, δημιουργώντας συνθήκες δυστυχήματος είτε σε βάρος των ιδίων, είτε για οδηγούς.

«Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μείωσε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν, αφού είναι τόσο ευαίσθητοι. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν προώθησε τόσα προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, για τα προβλήματα άρδευσης και για όλα τα διαχρονικά αιτήματα των ανθρώπων αυτών. Επίσης, οι φόροι που μειώνουμε αφορούν και τους αγρότες. Δεν θυμάμαι τις κυβερνήσεις αυτές όταν είχαν τη δυνατότητα να μειώνουν όλους αυτούς τους φόρους. Το μόνο που ξέρουν είναι να χαρακτηρίζουν όσα κάνουμε εμείς ότι είναι λίγα. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακούει η κοινωνία συνολικά, δεν ακούνε μόνο οι αγρότες. Όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει στον κόσμο που ακούει – στους δικηγόρους, στους γιατρούς, στους μηχανικούς, στους λογιστές, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους – πόσο θα τους φορολογήσει».

Για το τιμολόγιο της ΔΕΗ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Αυτή τη στιγμή, με βάση όσα ανακοινώθηκαν πριν από δύο χρόνια και εφαρμόζονται εδώ και δύο χρόνια, και επιπροσθέτως αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, η χώρα μας έχει, αν όχι το φθηνότερο, ένα από τα φθηνότερα αγροτικά ρεύματα στην Ευρώπη.

Και γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο για κάτι περισσότερο.Σίγουρα προς την τιμή αυτή. Τώρα, ως προς τον τρόπο που θα εφαρμοστεί, δηλαδή κάποιες τεχνικές διευθετήσεις, αυτό έχει να κάνει και με τις συζητήσεις που θα γίνουν και με τους αγρότες. Αλλά για να μην ανοίξω παράθυρο, δυνατότητα για παραπάνω μέτρα είτε στο ρεύμα είτε οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει. Τεχνικές διευθετήσεις καλό είναι να γίνουν συνολικά».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.