Με ποσοστό – ρεκόρ εγκρίθηκε η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε εχθές.

Όπως είχε αναφέρει το -, το deal μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, αναμένεται να προχωρήσει ομαλά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται πως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 287.564.394 μετοχές επί συνόλου 358.603.4781 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,19% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Αναλυτικά, οι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων, με σύσταση νέας επωφελούμενης εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019 και του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν, (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30ής Ιουνίου 2025 ισολογισμού μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου και (iii) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση. (β) Έγκριση του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (80,36%) με τις εξής διευκρινίσεις:

• Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 78 του ελληνικού νόμου 4548/2018 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ορίζεται στο άρθρο 35 του Καταστατικού, ως εξής: 1 Σημειώνεται ότι οι 11.459.263 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας. 3 (1) Jan Karas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος , (2) Pavel Mucha, Εκτελεστικό Μέλος, (3) Kamil Ziegler, Εκτελεστικό Μέλος, (4) Robert Chvatal, Μη Εκτελεστικό Μέλος, (5) Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος, (6) Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

• H Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε (α) τους κ.κ. Jan Karas, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή Αναστασία Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου, ενεργώντας ατομικά, να υπογράψουν και να εκτελέσουν για λογαριασμό της Εταιρείας την οριστική Πράξη Διάσπασης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και θα ενσωματώνει τους βασικούς όρους του Σχεδίου Διάσπασης, όπως αυτό εγκρίνεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση, μαζί με όλα τα παραρτήματα, προσαρτήματα ή/και συνημμένα που θα καταρτισθούν και οριστικοποιηθούν κατόπιν της απόφασης αυτής, και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, και ο καθένας εκ των ανωτέρω προσώπων, ενεργώντας ατομικά, να υπογράφει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί, καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενος/η επίσης να ορίζει ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές, και (β) τους κ.κ. Jan Karas, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή Αναστασία Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης, να συντάσσουν, να υπογράφουν, να υποβάλλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό τη λήψη όλων των εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και 4 κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (80,34%)

Θέμα 3ο: (α) Έγκριση σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, με εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών προκειμένου η ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί να καταστεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. (β) Έγκριση του Καταστατικού της νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (81,17%) με τις εξής διευκρινίσεις:

• Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ελληνικού νόμου 4548/2018 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας, ως ακολούθως: (1) Jan Karas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος (2) Pavel Mucha, Μέλος (3) Kamil Ziegler, Μέλος (4) Robert Chvatal, Μέλος (5) Katarina Kohlmayer, Μέλος (6) Pavel Saroch, Μέλος

• H Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την Εισφορά Συμμετοχών και την σύσταση της Νέας Εταιρείας και, προς τούτο, προβεί 5 σε κάθε κατά νόμο αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια, νομική ή υλική, για την ολοκλήρωση τους, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου ή/και εποπτικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένου συμβολαιογράφου) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής του συμβολαιογραφικού εγγράφου του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και του δικαιώματος εξουσιοδότησης προσώπων της επιλογής τους, για τη διενέργεια επιμέρους πράξεων.

Θέμα 4ο: (α) Έγκριση ακύρωσης έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,9), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης 2 και 4.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (81,25%)

Θέμα 5ο: (α) Έγκριση (i) της διασυνοριακής μετατροπής της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, χωρίς να λυθεί ή να τεθεί σε εκκαθάριση, θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Μετατραπείσα Εταιρεία») κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019 και συμπληρωματικά των διατάξεων των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του Τίτλου X, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και από πλευράς φορολογικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59 καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (η «Διασυνοριακή Μετατροπή»), (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διασυνοριακής Μετατροπής, το οποίο καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139δ του ελληνικού νόμου 4601/2019 και το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales),(iii) του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής») σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (το 6 «Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας»), (iv) του σχηματισμού εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας και της παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (v) παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως περιορίσει ή καταργήσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 420-26 (5) §3 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) που αφορά στον σχηματισμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών και τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση των μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (vi) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την Διασυνοριακή Μετατροπή. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται σε σχέση με την συμβολαιογραφική πράξη της Διασυνοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales)

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (80,33%) με τις εξής διευκρινίσεις:

• H Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον κ. Jan Karas, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή την κα Αναστασία Βέρρα, Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Υποθέσεων και Συμμόρφωσης, ενεργώντας από κοινού οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, να υπογράψουν και να εκτελέσουν το τελικό Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, μαζί με τα Παραρτήματα του, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική, παρεπόμενη, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτών, και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτείται, και να προβούν σε οποιαδήποτε συναφή, αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής, έχοντας επίσης το δικαίωμα να διορίζουν ως αντικαταστάτες δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή της Μετατραπείσας Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, και τον κ. Thierry Lohest, Εταίρο στην LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L., τον κο Jordan Kaselow, εργαζόμενο της LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L. και/ή τον κ. Jean Baptiste Péon, εργαζόμενο της LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L., ενεργώντας από κοινού οποιοιδήποτε δύο εξ αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Διασυνοριακής Μετατροπής και έως την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής, να συντάσσουν, υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε εποπτικής αρχής και/ή φορέα και/ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία, με σκοπό την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχοντας επίσης το δικαίωμα να διορίζουν ως αντικαταστάτες δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και καθορισμός της θητείας τους. Διορισμός ανεξαρτήτων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ως ακολούθως:

6.1 Karel Komarek, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εξελέγη κατά πλειοψηφία 80,36%)

6.2 Robert Chvátal, (εξελέγη κατά πλειοψηφία 81,31%)

6.3 Katarina Kohlmayer, (εξελέγη κατά πλειοψηφία 80,36%)

6.4 Pavel Saroch, (εξελέγη κατά πλειοψηφία 76,90%)

6.5 Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KΒE, Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) (εξελέγη κατά πλειοψηφία 81,82%)

6.6 Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εξελέγη κατά πλειοψηφία 81,94%) 6.7 Cherrie Mae Chiomento – Ferreria, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εξελέγη κατά πλειοψηφία 81,69%)

Η θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μετατραπείσας Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας 8 (η «Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (79,87%) με τις εξής διευκρινίσεις:

• Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας και την ενότητα 3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας.

• Εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας:

1. Pavel Saroch

2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μετατραπείσας Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου της Μετατραπείσας Εταιρείας (η «Επιτροπή Ελέγχου») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της της Επιτροπής Ελέγχου. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (79,87%) με τις εξής διευκρινίσεις:

• Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας

• Εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Μετατραπείσας Εταιρείας:

1. Cherrie Mae Chiomento – Ferreria, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Katarina Kohlmayer

• Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με το πέρας της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μετατραπείσας Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, διορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή (réviseur d’entreprises agréé) της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

➢ Εγκρίθηκε ο διορισμός της «PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative» με έδρα στην οδό 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο και αριθμό μητρώου RCS Λουξεμβούργο B294273 κατά πλειοψηφία (81,09%)

Θέμα 10ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 7.a και 7.b του νόμου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droitsdes actionnaires de sociétés cotées) με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής.

➢ Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (74,30%)