Μικρότερο-από-το-αναμενόμενο-εμπορικό-έλλειμμα-κατέγραψε-ο-Καναδάς-τον-Οκτώβριο

Ο Καναδάς κατέγραψε μικρότερο από το αναμενόμενο εμπορικό έλλειμμα 583 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (419 εκατομμύρια δολάρια) τον Οκτώβριο, όταν οι εισαγωγές αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Πέμπτης.

Οι αναλυτές ανέμεναν έλλειμμα 1,36 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων. Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά αναθεώρησε το πλεόνασμα του Σεπτεμβρίου στα 243 εκατομμύρια καναδικά δολάρια από αρχικά 153 εκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Το έλλειμμα ήταν το όγδοο σε εννέα μήνες το 2025, ένα έτος που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε μια σειρά εισαγωγών από τον Καναδά και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε την ανάγκη για διαφοροποίηση του εμπορίου.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο αντιπροσώπευαν το 67,3% όλων των εξαγωγών, το χαμηλότερο μη πανδημικό επίπεδο από τότε που καθιερώθηκε η τρέχουσα μέθοδος υπολογισμού δεδομένων το 1997.

Μετά από πτώση 4,3% τον Σεπτέμβριο, η αξία των συνολικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 3,4% τον Οκτώβριο. Οι εισαγωγές ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων αυξήθηκαν κατά 10,2%, λόγω των ρεκόρ αποστολών υπολογιστών και περιφερειακών υπολογιστών.

Αύξηση των εξαγωγών

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,1% λόγω της ισχυρής ζήτησης για ακατέργαστο χρυσό, ασήμι και μέταλλα της ομάδας πλατίνας και τα κράματά τους. Εξαιρώντας αυτήν την ομάδα προϊόντων, οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5%.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά με τη γειτονική του χώρα μειώθηκε στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά από 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά τον Σεπτέμβριο.

Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,6% φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, λόγω των αποστολών χρυσού στη Βρετανία και πετρελαίου στην Κίνα.

Η δημοσίευση των στοιχείων καθυστέρησε από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 4ης Δεκεμβρίου λόγω του παρατεταμένου λουκέτου της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τα στοιχεία του Νοεμβρίου αναμένεται να δημοσιευτούν στις 29 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από Reuters