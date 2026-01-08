Μπέσεντ-για-fed:-Ο-Ρίντερ-δεν-έχει-ακόμη-κληθεί-σε-συνέντευξη,-πιθανόν-ο-νέος-πρόεδρος-να-ανακοινωθεί-τον-Ιανουάριο

Ο επικεφαλής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, δεν έχει ακόμη κληθεί σε συνέντευξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας(Fed), δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι ο υποψήφιος θα ανακοινωθεί αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ρίντερ είναι μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ που εξετάζονται για τη θέση που θα διαδεχθεί τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λήγει τον Μάιο.

Στους άλλους φιναλίστ περιλαμβάνονται ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς. Οι άλλοι τρεις έχουν δοθεί σε συνέντευξη από τον Τραμπ.

Ο Μπέσεντ, μιλώντας στο Οικονομικό Σύλλογο της Μινεσότα, σημείωσε ότι ο Ρίντερ ήταν ο μόνος υποψήφιος χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη Fed. Ερωτηθείς αν αυτό ήταν πλεονέκτημα, είπε: «Λοιπόν, ο πρόεδρος θα αποφασίσει».

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι αναμένει από τον Τραμπ να λάβει σύντομα μια απόφαση, ίσως λίγο πριν ο πρόεδρος μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο πραγματοποιείται στο Νταβός της Ελβετίας από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου, ή αμέσως μετά.

Ο Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είναι μεταξύ των κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης που αναμένεται να συμμετάσχουν στον Τραμπ στην ετήσια συνάντηση που προσελκύει κορυφαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Έχει λάβει τις αποφάσεις του ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε στους New York Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι έχει αποφασίσει ποιον θα προτείνει για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αλλά δεν αποκάλυψε την επιλογή του.

«Έχω στο μυαλό μου μια απόφαση», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης την Τετάρτη το βράδυ. «Δεν το έχω συζητήσει με κανέναν».

Όταν ρωτήθηκε για τον Χάσετ, τον κορυφαίο οικονομικό του σύμβουλο, ο Τραμπ είπε: «Δεν θέλω να πω», αλλά τον περιέγραψε ως «σίγουρα έναν από τους ανθρώπους που μου αρέσουν».

- Reuters