Μπέσεντ:-Τα-χαμηλότερα-επιτόκια,-είναι-«το-μόνο-συστατικό-που-λείπει»-για-ισχυρότερη-οικονομία

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ επανέλαβε την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτελούν το κλειδί για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

Σε ομιλία που θα εκφωνήσει ενώπιον του Οικονομικού Συλλόγου της Μινεσότα, ο Μπέσεντ προώθησε την οικονομική ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι η χαλαρότερη νομισματική πολιτική θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για μελλοντικά κέρδη.

«Η μείωση των επιτοκίων θα έχει απτό αντίκτυπο στη ζωή κάθε κατοίκου της Μινεσότα», είπε, σύμφωνα με αποσπάσματα που ελήφθησαν από πηγή της κυβέρνησης στο CNBC. «Είναι το μόνο συστατικό που λείπει για ακόμη ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Γι′ αυτό η Fed δεν πρέπει να καθυστερήσει».

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενέκρινε τρεις συνεχόμενες μειώσεις επιτοκίων τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2025, συνολικού ύψους 0,75 της ποσοστιαίας μονάδας, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας σε ένα εύρος 3,5%-3,75%.

Επιβράδυνση φέτος

Ωστόσο, ο ρυθμός των μειώσεων αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος, με τις αγορές να προβλέπουν μόνο δύο περικοπές και τις πιο πρόσφατες προβλέψεις από αξιωματούχους της Fed να δείχνουν μόνο μία.

Σημειώνεται πάντως ότι η Fed θα αποκτήσει νέο πρόεδρο φέτος, μια διαδικασία που επιβλέπει ο Μπέσεντ. Η θητεία του νυν προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο και ο υπουργός Οικονομικών έχει περιορίσει τους υποψηφίους σε πέντε.

Ο ίδιος ο Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς θεωρούνται τα δύο φαβορί για τη θέση.

Με πληροφορίες από CNBC