ΟΗΕ:-Η-παγκόσμια-οικονομική-ανάπτυξη-θα-υποχωρήσει-στο-2,7%-το-2026

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί στο 2,7% το 2026 από 2,8% πέρυσι, πριν αυξηθεί σε 2,9% το 2027 – εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο 3,2% πριν από την πανδημία μεταξύ 2010 και 2019, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομική Κατάσταση και τις Προοπτικές ανέφερε ότι ενώ η απότομη αύξηση των δασμών των ΗΠΑ το 2025 δημιούργησε νέες εμπορικές εντάσεις, η απουσία ευρύτερης κλιμάκωσης βοήθησε στον περιορισμό των διαταραχών στο διεθνές εμπόριο.

«Παρά το δασμολογικό σοκ, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αποδείχθηκε ανθεκτική, υποστηριζόμενη από τις εμπροσθοβαρείς αποστολές, τη συσσώρευση αποθεμάτων και την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη εν μέσω νομισματικής χαλάρωσης και γενικά σταθερών αγορών εργασίας», σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

«Η συνεχιζόμενη στήριξη της μακροοικονομικής πολιτικής αναμένεται να μετριάσει τον αντίκτυπο των υψηλότερων δασμών, αλλά η ανάπτυξη του εμπορίου και της συνολικής δραστηριότητας είναι πιθανό να μετριαστούν βραχυπρόθεσμα», ανέφερε.

Ενισχύθηκε η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ

Η έκθεση αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβραδύνθηκε στο 1,9% το 2025 – από 2,8% το 2024 – και προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,0% το 2026 και στο 2,2% το 2027, υποβοηθούμενη από επεκτατικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Ανέφερε ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% το 2026, «αν και θα πρέπει σταδιακά να μετριαστεί καθώς οι δασμολογικές επιπτώσεις θα μειωθούν και το κόστος στέγασης θα σταθεροποιηθεί».

Στην Κίνα, η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 4,6% το 2026 και 4,5% το 2027, μειωμένη από την εκτιμώμενη ανάπτυξη 4,9% το 2025.

«Η προσωρινή χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες – συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων μειώσεων των δασμών και μιας μονοετούς εμπορικής εκεχειρίας – έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης, ενώ η πολιτική στήριξη αναμένεται να στηρίξει την εγχώρια ζήτηση», αναφέρει η έκθεση.

Η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλεπόταν στο 1,3% το 2026 και στο 1,6% το 2027 – σε σύγκριση με 1,5% το 2025 – λόγω της ανθεκτικότητας των καταναλωτικών δαπανών. Ωστόσο, οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ και η γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι πιθανό να επηρεάσουν τις εξαγωγές, αναφέρει η έκθεση.

Ανέφερε ότι η ανάπτυξη στη Νότια Ασία οφείλεται σε μέτρια έως 5,6% το 2026, από 5,9% το 2025. Προβλεπόταν να επιστρέψει στο 5,9% το 2027.

«Η ανάπτυξη στην Ινδία εκτιμάται στο 7,4% για το 2025 και προβλέπεται στο 6,6% για το 2026 και στο 6,7% για το 2027, υποστηριζόμενη από την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και τις ισχυρές δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η έκθεση.

Με πληροφορίες από Reuters