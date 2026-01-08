Οι πληθωριστικές προσδοκίες παίρνουν ξανά την ανιούσα – Το γράφημα της Εβδομάδας

Τι δείχνει η νέα έρευνα συγκυρίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις τιμές στο «ράφι» αλλά και στην αγορά κατοικίας. Η Ελλάδα διατηρεί τις αρνητικές «πρωτιές» στην ΕΕ. Οι τιμές κατοικιών αναμένεται να έχουν αύξηση 8,3% έναντι μέσης αύξησης 3,5% ανά την ΕΕ.

Μετά από μία ανάπαυλα -η οποία ήταν εξ αρχής δεδομένο πως θα είναι πρόσκαιρη- ο πληθωρισμός άρχισε ξανά να επιταχύνεται. Η επιτάχυνση ξεκίνησε το Νοέμβριο και τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου από τη Eurostat, επιβεβαίωσαν πως η πίεση ενισχύεται με επίκεντρο πλέον όχι μόνο τις υπηρεσίες αλλά και τον κλάδο τροφίμων.

Το ζήτημα είναι λοιπόν τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και μία πρώτη απάντηση δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έρευνα συγκυρίας για τις πληθωριστικές προσδοκίες που δημοσίευσε σήμερα. Και αφορά στις τιμές στο… ράφι αλλά και στην αγορά κατοικίας.

Η Ελλάδα διατηρεί τις αρνητικές «πρωτιές» στα ευρήματα της έρευνας της ΕΚΤ για τις προσδοκίες των καταναλωτών στο πεδίο των τιμών (Consumer Expectations Survey).

Τον Νοέμβριο η μέση προσδοκία για το πως θα πάει ο πληθωρισμός τους επόμενους 12 μήνες παρέμεινε αμετάβλητη στην Ελλάδα στο 7,2% από 8% τον Σεπτέμβριο αλλά και 5,6% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη, η μέση προσδοκία είναι για πληθωρισμό 2,8%, ενώ μετά την Ελλάδα έπεται σε πιέσεις η Πορτογαλία με 4,5%.

Μέση προσδοκία για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους 12 μήνες - Consumer Expectations Survey

Η μέση προσδοκία για τον πληθωρισμό τα επόμενα 3 χρόνια στην Ελλάδα ωστόσο επιταχύνθηκε στο 7,2% από 6,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε γενικά σταθερή στο 2,5%. Η μέση προσδοκία για τον πληθωρισμό σε εύρος 5ετίας παρέμεινε επίσης αμετάβλητη στην Ελλάδα στο 5% και στο 2,2% στην ευρωζώνη. Σε όλε τις περιπτώσεις οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα όπως αποτυπώνονται στην άποψη που έχει διαμορφώσει ο καταναλωτής είναι μακράν οι πιο υψηλές στην ΕΕ.

Μέση προσδοκία για την πορεία του πληθωρισμού τα επόμενα τρία χρόνια. - Consumer Expectations Survey

Ανάλογα υψηλές (με επιτάχυνση στο 10,1% τον Νοέμβριο από 10% τον Οκτώβριο) είναι οι απόψεις μεταξύ των καταναλωτών για το πως αντιλαμβάνονται την άνοδο των τιμών τους προηγούμενους 12 μήνες. Η «ψαλίδα» με τον μέσο καταναλωτή στην Ε είναι μεγάλη (3,1%).

Σύμφωνα με την ΕΚΤ η αίσθηση για την πορεία των τιμών διαμορφώνεται και από τον «προσωπικό» πληθωρισμό που μπορεί να είναι υψηλότερος από το «καλάθι» του επίσημου δείκτη αλλά και από άλλους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι μεγάλες αυξήσεις σε πράγματα ή υπηρεσίες που έχουν μεγάλη σημασία για τον πολίτη όπως είναι βασικά τρόφιμα ή το… σπίτι του.

Ακριβή μου κατοικία

Το πρόβλημα στην Ελλάδα μεγεθύνεται και από τις τιμές ακινήτων. Στις αντίστοιχες μετρήσεις της ΕΚΤ για την προσδοκία των πολιτών αναφορικά με την πορεία των τιμών ακινήτων το προσεχές 12μηνο η Ελλάδα και πάλι καταγράφει αρνητική «πρωτιά» στην ΕΕ. Οι τιμές κατοικιών αναμένεται να έχουν αύξηση 8,3% έναντι μέσης αύξησης 3,5% ανά την ΕΕ και με την Πορτογαλία να έπεται της Ελλάδος με εκτίμηση περί ανόδου κατά 5,8%.

Επίσης, το διάγραμμα της ΕΚΤ δείχνει μόνιμα υψηλή εκτίμηση περί ανόδου των τιμών κατοικιών στην Ελλάδα. Και σε αυτήν την περίπτωση η σημασία είναι διπλή αφού οι τιμές κατοικιών διαμορφώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους πολίτες/ιδιοκτήτες.