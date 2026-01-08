Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-στο-Παρίσι-για-τη-Σύνοδο-της-«Συμμαχίας-των-Προθύμων»:-35-ηγέτες-θα-συζητήσουν-για-την-στήριξη-της-Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στη σύνοδο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται ο καθορισμός της επόμενης ημέρας της διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία, με τις συμμετέχουσες χώρες να εξετάζουν ποια θα είναι η συνεισφορά τους στο συνολικό πακέτο βοήθειας. Παράλληλα, βασικό άξονα των συζητήσεων αποτελεί η ασφάλεια της Ουκρανίας και το πλαίσιο μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός.

Η σύνοδος, που φιλοξενείται στη γαλλική πρωτεύουσα, συγκεντρώνει ηγέτες από 35 χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Την Ουκρανία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να επαναφέρει τις ανάγκες της χώρας του για συνεχιζόμενη και ενισχυμένη διεθνή υποστήριξη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για σταθερότητα και ειρήνη.

Τα βασικά ζητήματα στο τραπέζι

Οι εργασίες της συνόδου επικεντρώνονται κυρίως σε δύο κομβικά θέματα, τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και την πολυεθνική δύναμη στήριξης.

Ειδικότερα, η Γαλλία, σε συντονισμό με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, επιδιώκει να διαμορφώσει κοινή γραμμή μεταξύ των συμμάχων αναφορικά με τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Η συζήτηση αφορά κυρίως τις λεγόμενες «επιχειρησιακές εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο σταθεροποίησης στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει πολιτική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μια τέτοια δύναμη εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και θα ενίσχυε το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα.

Το στρατιωτικό απόρρητο

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συμμετέχοντες ηγέτες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διεθνή σύγκλιση γύρω από την υποστήριξη της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις για το μέγεθος, τη σύνθεση ή τις ακριβείς στρατιωτικές δεσμεύσεις μιας ενδεχόμενης πολυεθνικής δύναμης. Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να κινηθούν σε πλαίσιο στρατιωτικού απορρήτου, με στόχο την αποτίμηση της προόδου προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» καταγράφεται ως ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή προσπάθεια διαχείρισης της ουκρανικής κρίσης, με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων και τη διαρκή εμπλοκή των Ευρωπαίων συμμάχων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη συνέχεια της διεθνούς στήριξης, με τις συζητήσεις στο Παρίσι να αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν το επόμενο στάδιο των εξελίξεων.