Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Τασούλας συναντήθηκε με τον ευρωβουλευτή Ευ. Μεϊμαράκη

Ο κ. Μεϊμαράκης, με την ιδιότητά του ως μέλους στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για τις απόψεις που επικρατούν ανάμεσα στους Ευρωπαίους συναδέλφους του γύρω από επίκαιρα θέματα, όπως η Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα, η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι προσπάθειες ειρήνευσης, αλλά και η πρόσφατη επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο κ. Μεϊμαράκης αναφέρθηκε επίσης σε θέματα που σχετίζονται με την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 καθώς και σε ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος, όπως η διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και το νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

