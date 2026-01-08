Ο-Τραμπ-διατάσσει-αποχώρηση-των-ΗΠΑ-από-66-διεθνείς-οργανισμούς-που-δεν-εξυπηρετούν-πλέον-τα-αμερικανικά-συμφέροντα

Την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από 66 διεθνείς οργανισμούς ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας προεδρικό μνημόνιο που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στοχεύει στη διακοπή της συμμετοχής και της χρηματοδότησης φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Όπως διευκρινίζεται, το μνημόνιο δίνει εντολή σε όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες να σταματήσουν τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση 35 μη οργανισμών του ΟΗΕ και 31 οργανισμών και οντοτήτων του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι φορείς λειτουργούν αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία ή την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποτέλεσμα συνολικής επανεξέτασης

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική επανεξέταση όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συμβάσεων και συνθηκών στους οποίους οι ΗΠΑ συμμετέχουν, τους οποίους χρηματοδοτούν ή υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η αποχώρηση αναμένεται να τερματίσει τη χρηματοδότηση από τους Αμερικανούς φορολογούμενους και τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε φορείς που, κατά την κυβέρνηση, προωθούν «παγκοσμιοποιημένες ατζέντες» εις βάρος των αμερικανικών προτεραιοτήτων ή λειτουργούν με τέτοια αναποτελεσματικότητα ώστε οι ομοσπονδιακοί πόροι να αξιοποιούνται καλύτερα αλλού.

Αιχμές για κλιματική πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση

Σε ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι πολλοί από τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση προωθούν «ριζοσπαστικές πολιτικές για το κλίμα», μορφές παγκόσμιας διακυβέρνησης και ιδεολογικά προγράμματα που έρχονται σε σύγκρουση με την αμερικανική κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.

Τονίζεται επίσης ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση τέτοιων οργανισμών, με «ελάχιστη ανταποδοτικότητα», ενώ ορισμένοι από αυτούς ασκούν κριτική στις πολιτικές των ΗΠΑ ή προωθούν ατζέντες αντίθετες προς τις αμερικανικές αξίες.

Το προεδρικό μνημόνιο συνιστά τη πιο εκτεταμένη μέχρι σήμερα απομάκρυνση της κυβέρνησης Τραμπ από την πολυμερή διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας τη διαχρονική θέση του Αμερικανού προέδρου ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις πρέπει να αποφέρουν μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες των ΗΠΑ και να μην περιορίζουν την εθνική λήψη αποφάσεων.

Προηγούμενες αποχωρήσεις και κινήσεις

Ο Λευκός Οίκος υπενθύμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, με την επιστροφή του στην προεδρία, ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές αναγκαίες για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας στους τομείς της δημόσιας υγείας και της ενεργειακής πολιτικής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ενημέρωσε τον ΟΟΣΑ από την πρώτη ημέρα ότι η παγκόσμια συμφωνία για τον εταιρικό φόρο δεν έχει ισχύ στις ΗΠΑ, διατάσσοντας έρευνα για το κατά πόσο ξένοι φορολογικοί κανόνες στοχεύουν δυσανάλογα αμερικανικές επιχειρήσεις.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ειδικούς και οργανώσεις, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση από διεθνείς θεσμούς μπορεί να μειώσει την επιρροή των ΗΠΑ και να αποδυναμώσει τον διεθνή συντονισμό σε παγκόσμιες κρίσεις. Ειδικοί στη δημόσια υγεία, για παράδειγμα, έχουν προειδοποιήσει ότι η αποχώρηση από τον ΠΟΥ ενδέχεται να υπονομεύσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες.