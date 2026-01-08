ΠΑΣΟΚ:-Πρωτοφανής-απαγόρευση-της-ΔΕΗ-σε-επίσκεψη-Ανδρουλάκη

«Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας “Πτολεμαΐδα V” και να συζητήσει με τους εργαζόμενους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Όπως καταγγέλλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι “επιχειρησιακοί λόγοι”».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν ότι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».

