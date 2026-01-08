Περιμένοντας την ήττα της Ρωσίας: Πως ο πόλεμος ανοίγει στρατηγικό παράθυρο για την Κίνα

Από τους πρώτους μήνες της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως στρατηγικό εταίρο, ικανό να τη στηρίξει στη διεθνή σκηνή. Ωστόσο, το Πεκίνο επέλεξε μια πιο προσεκτική γραμμή συμπεριφοράς. Οι κινεζικές δηλώσεις για την ανάγκη διαπραγματεύσεων και ειρηνικής διευθέτησης ακούγονται τακτικά, αλλά παραμένουν σε επίπεδο διακηρύξεων. Το Πεκίνο αποφεύγει επιμελώς συγκεκριμένα βήματα που θα μπορούσαν να το μετατρέψουν σε πλήρη διαμεσολαβητή.

Οι λόγοι αυτής της επιφυλακτικότητας είναι προφανείς. Πρώτον, η Κίνα επιδιώκει να διατηρήσει την εικόνα μιας παγκόσμιας δύναμης ικανής να επηρεάζει συγκρούσεις, χωρίς όμως να αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκβασή τους. Δεύτερον, η άμεση εμπλοκή στη διαπραγματευτική διαδικασία θα έφερνε το Πεκίνο σε άβολη θέση: θα έπρεπε να δηλώσει ανοιχτά ποιας πλευράς είναι και να αναλάβει συγκεκριμένες, όχι απλώς διακηρυκτικές, δεσμεύσεις. Σε συνθήκες όπου η Κίνα αναπτύσσει ταυτόχρονα οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία και διατηρεί εμπορικές σχέσεις με τη Δύση, μια τέτοια σαφήνεια είναι ασύμφορη.

Έτσι, η Κίνα αυτοτοποθετείται ως «φωνή της λογικής», αλλά στην πράξη παραμένει στο περιθώριο. Ο ρόλος της στην ειρηνευτική διαδικασία περιορίζεται στη ρητορική και σε διπλωματικές χειρονομίες, που δημιουργούν την εντύπωση δραστηριότητας, χωρίς να οδηγούν σε πραγματικά αποτελέσματα.

Η στήριξη της Κίνας στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας

Παρά τις δηλώσεις ουδετερότητας, η Κίνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ρωσικής οικονομίας και της στρατιωτικής μηχανής. Μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων, η Μόσχα βρέθηκε εξαρτημένη από κινεζικές προμήθειες. Δεν πρόκειται μόνο για καταναλωτικά αγαθά, αλλά και για τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας.

Μέσω κινεζικών εταιρειών, η Ρωσία αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικά, εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βιομηχανικό εξοπλισμό και άλλα αγαθά διττής χρήσης. Οι προμήθειες αυτές συχνά διέρχονται μέσω τρίτων χωρών ή μέσω δυσδιάκριτων «γκρίζων» εμπορικών σχημάτων, τα οποία η Μόσχα αποκαλεί «παράλληλες εισαγωγές». Έτσι, το Πεκίνο μπορεί τυπικά να αποστασιοποιείται από τη Ρωσία ως χώρα-επιτιθέμενη, ενώ ταυτόχρονα η Ρωσία αποκτά τη δυνατότητα να αντισταθμίσει μέρος της πίεσης των κυρώσεων και να παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η οικονομική στήριξη εκδηλώνεται και στον ενεργειακό τομέα. Η Κίνα αύξησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκμεταλλευόμενη τις εκπτώσεις που η Μόσχα είναι πλέον αναγκασμένη να προσφέρει. Αυτό εξασφαλίζει στη Ρωσία εισροές συναλλάγματος και περιορίζει τις επιπτώσεις των δυτικών περιορισμών. Για την Κίνα, ωστόσο, πρόκειται για στρατηγικό πλεονέκτημα: εξασφαλίζει αδιάλειπτη πρόσβαση σε φθηνούς πόρους, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κίνα λειτουργεί ως ένας κρυφός χρηματοδότης, του οποίου οι ενέργειες σε κάποιο βαθμό μετριάζουν το πλήγμα στη ρωσική οικονομία που προκαλούν οι κολοσσιαίες στρατιωτικές δαπάνες, η πτώση της παραγωγής και η καταστροφική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι ενέργειες από πλευράς Κίνας δεν προβάλλονται δημόσια, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στο να μπορεί η Μόσχα να παρατείνει τη σύγκρουση.

Ισορροπία ανάμεσα στη ρητορική ειρήνης και την πραγματικότητα του πολέμου

Ο ρόλος της Κίνας στον πόλεμο της Ουκρανίας αντικατοπτρίζεται στη διεθνή της εικόνα. Από τη μία πλευρά, το Πεκίνο προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ειρηνοποιός, προτείνοντας ένα «σχέδιο διευθέτησης» και μιλώντας υπέρ των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, η έμπρακτη στήριξή του προς τη Ρωσία προκαλεί κριτική από τη Δύση και ενισχύει τις υποψίες για τα πραγματικά του κίνητρα.

Για την Κίνα, αυτή είναι μια διττή κατάσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα ενός εναλλακτικού κέντρου ισχύος, ικανού να αμφισβητήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Η στήριξη της Ρωσίας εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ως μέρος μιας στρατηγικής για τη διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου. Ωστόσο, αυτή η στάση έχει κόστος: η Κίνα κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη ευρωπαϊκών χωρών, που βλέπουν στις ενέργειές της συνενοχή στη ρωσική επιθετικότητα.

Επιπλέον, η έμμεση συμμετοχή στη σύγκρουση επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές της Κίνας. Δυτικές εταιρείες και επενδυτές αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το Πεκίνο ως αναξιόπιστο εταίρο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση επενδύσεων και τεχνολογικής συνεργασίας. Μακροπρόθεσμα, αυτό περιορίζει τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Κίνας.

Παρά ταύτα, η Κίνα συνεχίζει να ισορροπεί. Δεν θέλει να γίνει ανοιχτά σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά ούτε και να προσχωρήσει στις δυτικές κυρώσεις. Μια τέτοια στρατηγική της επιτρέπει να διατηρεί ευελιξία και να χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως εργαλείο για την ενίσχυση της θέσης της στη παγκόσμια γεωπολιτική.

Ένας σύμμαχος που περιμένει την ήττα;

Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της. Οι τεράστιες ανθρώπινες απώλειες στο μέτωπο, η συνεχιζόμενη —έστω και συγκαλυμμένη— κινητοποίηση εκείνου του τμήματος του πληθυσμού που εξακολουθεί να μπορεί να κρατά όπλα, και ο ραγδαία αυξανόμενος πληθωρισμός, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, συνιστούν έναν εκρηκτικό μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη. Ακόμη κι έτσι, αυτό δεν θα ήταν το χειρότερο σενάριο. Σε επιμέρους δημοκρατίες της Ομοσπονδίας ωριμάζουν αποσχιστικές τάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις δημοκρατίες του Καυκάσου, καθώς και στο Ταταρστάν και το Μπασκορτοστάν, στη Γιακουτία, στην Άπω Ανατολή και στη Σιβηρία, ενώ σε ιδιαίτερη θέση βρίσκεται ο θύλακας του Καλίνινγκραντ.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η προοπτική της διάλυσης της Ρωσίας μοιάζει καταστροφική: χάος, απειλή ανεξέλεγκτης χρήσης πυρηνικών όπλων, οικολογικοί κίνδυνοι για ολόκληρο τον κόσμο. Για την Κίνα, όμως, αυτό το σενάριο ανοίγει ένα «παράθυρο ευκαιριών». Συγκεκριμένα, εμφανίζεται η πιθανότητα ενός πολυπόθητου βραβείου — της επιστροφής «ιστορικών εδαφών», τα οποία στην κινεζική ιστοριογραφία ερμηνεύονται ως «χαμένη κληρονομιά»: η Άπω Ανατολή και η Σιβηρία. Σε επίσημους κινεζικούς χάρτες, αυτά τα εδάφη αποδίδονται με τα χρώματα της κινεζικής επικράτειας. Η πρόσβαση στον Αρκτικό Ωκεανό, για την οποία το Πεκίνο κατασκευάζει ενεργά στόλο παγοθραυστικών, εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική.

Η «αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης» για την Κίνα δεν σημαίνει μόνο εδαφικές αποκτήσεις. Σημαίνει, κυρίως, πλήρη πρόσβαση στους πλουσιότερους πόρους αυτών των περιοχών: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γαίες, διαμάντια, πλατίνα, δάση και γλυκό νερό. Αυτοί οι πόροι είναι ικανοί να εξασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας για γενιές και να παγιώσουν το καθεστώς της ως παγκόσμιας δύναμης.