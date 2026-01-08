Πρόβλεψη-Γραφείου-Προϋπολογισμού-Κογκρέσου:-Η-fed-θα-μειώσει-ελαφρώς-τα-επιτόκια-φέτος

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ(Fed) πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια λίγο περισσότερο φέτος για να «αντιμετωπίσει τους κινδύνους ύφεσης για την αγορά εργασίας», προέβλεψε την Πέμπτη το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου(CBO).

Όπως προβλέπει το CBO, οι υψηλότεροι δασμοί και η αυξημένη ζήτηση από τις φορολογικές περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ αναμένεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού, που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στο εύρος 3,5% -3,75%, πιθανότατα θα διαμορφωθεί στο 3,4% το τέταρτο τρίμηνο και θα παραμείνει εκεί μέχρι το 2028, ανέφερε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου στην τελευταία του έκθεση για την οικονομία.

Η ανεργία στις ΗΠΑ, όπως προβλέπει, θα ολοκληρωθεί φέτος στο 4,6% και θα μειωθεί στο 4,4% το 2028, και ο πληθωρισμός με το στοχευμένο μέτρο της Fed θα μειωθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,1% έως το 2028.

Με πληροφορίες από Reuters