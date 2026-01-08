Ροδρίγκες:-«Κηλίδα-χωρίς-προηγούμενο»-στις-σχέσεις-Βενεζουέλας-και-ΗΠΑ-μετά-την-επιχείρηση-της-3ης-Ιανουαρίου

Τη βαθιά επιδείνωση των σχέσεων της Βενεζουέλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σε επίσημη εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε εκτός χώρας ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

«Υπάρχει πλέον μια κηλίδα στις σχέσεις μας που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν στην ιστορία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος της χώρας, η οποία ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος τη Δευτέρα.

Πετρέλαιο και εμπόριο στο επίκεντρο

Παρά τη σφοδρή πολιτική ένταση, η προσωρινή πρόεδρος σημείωσε ότι οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουάσιγκτον «δεν έχουν τίποτε εξαιρετικό ή ασυνήθιστο», επισημαίνοντας ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PdVSA βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου δύο μήνες παραγωγής. Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα περιοριστεί στη συγκεκριμένη ποσότητα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ, τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου θα χρησιμοποιηθούν από τη Βενεζουέλα αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων, κυρίως αγροτικών ειδών και φαρμάκων.

Κάλεσμα για διεθνή συνεργασία

Στην ομιλία της, η Ντέλσι Ροδρίγκες τόνισε ότι η χώρα της «τείνει το χέρι σε όλες τις χώρες του κόσμου» για την ανάπτυξη οικονομικών, εμπορικών και ενεργειακών σχέσεων, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η διεθνής της θέση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ είχαν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δημιουργώντας ένα άτυπο εμπάργκο που παρακαμπτόταν μέσω των λεγόμενων «στόλων φαντασμάτων». Η Ουάσιγκτον δηλώνει πλέον έτοιμη να άρει τις κυρώσεις επιλεκτικά, προκειμένου το βενεζουελάνικο πετρέλαιο να επιστρέψει στην παραδοσιακή αγορά.

Βαρύς απολογισμός από την επιχείρηση

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, κατά την οποία αιχμαλωτίστηκαν ο Νικολάς Μαδούρο και η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, είχε ως αποτέλεσμα 100 νεκρούς και περίπου τον ίδιο αριθμό τραυματιών.

«Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.