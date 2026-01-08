Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 8
    Σιδηρόδρομος:-Στο-ΕΣΠΑ-δράσεις-εκσυγχρονισμού-124,7-εκατ.-–-Ποια-έργα-αφορούν
    Σιδηρόδρομος: Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού 124,7 εκατ. – Ποια έργα αφορούν

    Σιδηρόδρομος: Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού 124,7 εκατ. – Ποια έργα αφορούν

    Οικονομία 1 Min Read

    Δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.710.130 ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

    Ποια έργα αφορούν

    Συγκεκριμένα, εντάσσονται οι πράξεις:

    • «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη – Β΄ Φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις.
    • «Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης – Β΄ Φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 51.273.576 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,5 χλμ., με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

    Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com