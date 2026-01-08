Σπάνιες γαίες: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα – Τι διαθέτει η Γροιλανδία (χάρτης)

Ό,τι ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο ως μία γραφική μεν, προκλητική δε, δήλωση περί απόκτησης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αποδειχθεί σοβαρή δήλωση προθέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα και η απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο μας αναγκάζουν να δούμε έτσι δηλώσεις που μπορεί να ακούγονται ως τρολάρισμα. Άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η Γροιλανδία έχει προσελκύσει το επίμονο ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ είναι τα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και σπάνιων γαιών που διαθέτει.

Η Γροιλανδία διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο — ορυκτά κρίσιμα για τις σύγχρονες τεχνολογίες, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και τα αμυντικά συστήματα.

Καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση για αυτά τα υλικά, αυξάνεται παράλληλα και η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας ως εναλλακτικής πηγής πρόσβασης σε αυτές τις ύλες.

Πόσο μάλλον όταν η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπώλιο ελέγχοντας μεγάλα τμήματα της παγκόσμιας αλυσίδας σπάνιων γαιών. Ενδεικτικά, το 2025 κατείχε 44 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, σχεδόν το μισό των συνολικών εκτιμώμενων 91,9 εκατομμυρίων μετρικών τόνων στον κόσμο.

Τα τελευταία δεδομένα από το United States Geological Survey (USGS) εξηγούν εν μέρει τον λόγο για τον οποίο το νησί έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Συγκριτικά, τα αποθέματα της Γροιλανδίας εκτιμώνται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο μετρικούς τόνους.

Αν και σαφώς μικρότερα από της Κίνας, τα αποθέματα της Γροιλανδίας είναι περίπου όσα κατέχουν οι ΗΠΑ (1,9 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι) και ξεπερνούν τα αποθέμετα του Καναδά (830.000 μετρικοί τόνοι), της Νότιας Αφρικής (860.000 μετρικοί τόνοι) και μεγάλου μέρους της Ευρώπης.

Μετά την Κίνα ακολουθεί η Βραζιλία με 21 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ενώ η Ινδία και η Αυστραλία κατέχουν 6,9 εκατομμύρια και 5,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, αντίστοιχα. Σημαντικοί επίσης παίκτες είναι η Ρωσία (με 3,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους) και το Βιετνάμ (με 3,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους).

Οι σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας βρίσκονται συγκεντρωμένες στο νότιο κομμάτι του νησιού, κυρίως στην τοποθεσία Kvanefjeld στον δήμο Kujalleq, η οποία περιέχει σημαντικά κοιτάσματα νεοδυμίου, δυσπροσίου και άλλων βιομηχανικά κρίσιμων υλών.

Το μέγεθος και η διαθεσιμότητα σε ελαφριές και βαριές σπάνιες γαίες καθιστούν στρατηγικά πολύτιμα τα αποθέματα για τις χώρες που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στην κυριαρχία της Κίνας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με το USGS, οι πόροι που βρίσκονται στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή μαγνητών υψηλής απόδοσης, μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανεμογεννήτριων και στρατιωτικού εξοπλισμού – προϊόντων δηλαδή που είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη ενεργειακή μετάβαση και τις αμυντικές βιομηχανίες.

Παρά το μέγεθος των αποθεμάτων της, η εξορυκτική διαδικασία αντιμετωπίζει υλικοτεχνικές δυσκολίες στη Γροιλανδία. Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις έχουν επίσης επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Παρά τις προκλήσεις, το ενδιαφέρον της Δύσης για τα ορυκτά της Γροιλανδίας έχει αυξηθεί σημαντικά. Ξένες επενδύσεις, όπως η εξαγορά της Tanbreez Mining από την Critical Metals με έδρα τη Νέα Υόρκη, ήρθαν αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να μπλόκαραν την είσοδο Κινέζων αγοραστών.

