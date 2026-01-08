Στεγαστικό όνειρο ή οικονομική παγίδα; Τι σημαίνει σήμερα η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα εισέρχεται στο 2025 με έντονα χαρακτηριστικά δομικής ανισορροπίας. Οι τιμές ακινήτων έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο που σε πολλές περιοχές υπερβαίνει το 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών δεν ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Ταυτόχρονα, το κόστος χρηματοδότησης έχει μεταβληθεί ριζικά, καθιστώντας το στεγαστικό δάνειο σαφώς ακριβότερο και μακροπρόθεσμα πιο επισφαλές.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η κατοικία αποτελεί διαχρονικά περιουσιακό στοιχείο, αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις η σημερινή αγορά συνιστά βιώσιμη οικονομική επιλογή για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Εξέλιξη τιμών και εισοδημάτων: μια σταθερή απόκλιση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, οι τιμές κατοικιών σε μεγάλα αστικά κέντρα κινούνται πλέον σε επίπεδα που απαιτούν λόγο τιμής προς ετήσιο εισόδημα άνω του 8 ή και 9. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένα ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ προϋποθέτει ετήσιο καθαρό εισόδημα άνω των 22.000–25.000 ευρώ για να θεωρηθεί θεωρητικά «προσιτό». Στην πράξη, τα περισσότερα νοικοκυριά βρίσκονται χαμηλότερα από αυτό το όριο.

Η απόκλιση αυτή δεν καλύπτεται πλέον από τον τραπεζικό δανεισμό, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια επιλεξιμότητας και υψηλότερα επιτόκια.

Το κόστος του στεγαστικού δανείου σε αριθμούς

Ας εξετάσουμε ένα τυπικό παράδειγμα αγοράς κύριας κατοικίας:

Τιμή ακινήτου: 200.000 ευρώ

Ίδια κεφάλαια: 40.000 ευρώ

Ποσό δανείου: 160.000 ευρώ

Διάρκεια: 25 έτη

Ονομαστικό επιτόκιο: 3,8%–4,2%

Με αυτά τα δεδομένα:

Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται μεταξύ 830 και 900 ευρώ.

Το συνολικό ποσό αποπληρωμής υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

Το κόστος τόκων μπορεί να ξεπεράσει τις 90.000 ευρώ σε βάθος χρόνου.

Η επιβάρυνση αυτή συνεπάγεται ότι η στεγαστική δαπάνη απορροφά άνω του 35%–40% του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος για μεγάλο μέρος των δανειοληπτών, ποσοστό που θεωρείται υψηλού κινδύνου σε διεθνείς όρους.

Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο: ένα πρόσθετο ρίσκο

Η επιλογή μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Το κυμαινόμενο επιτόκιο ενσωματώνει τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων, ενώ το σταθερό προσφέρει προβλεψιμότητα με υψηλότερο αρχικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβλητότητα των επιτοκίων έχει μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα αβεβαιότητας, ιδιαίτερα για δάνεια μεγάλης διάρκειας.

Ενοίκιο έναντι αγοράς: αριθμητική σύγκριση

Συχνά προβάλλεται το επιχείρημα ότι η μηνιαία δόση στεγαστικού είναι συγκρίσιμη με το ενοίκιο. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή είναι ελλιπής.

Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει επιπλέον:

φόρο ακίνητης περιουσίας,

έξοδα συντήρησης και επισκευών,

κόστος ασφάλισης,

απώλεια εναλλακτικής χρήσης κεφαλαίου (opportunity cost).

Συνεπώς, το πραγματικό κόστος ιδιοκατοίκησης υπερβαίνει αισθητά τη μηνιαία δόση, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής, όπου το μεγαλύτερο μέρος της δόσης κατευθύνεται σε τόκους.

Ποιοι στηρίζουν την αγορά σήμερα

Η ζήτηση στην αγορά κατοικίας δεν τροφοδοτείται πρωτίστως από μισθωτούς με τραπεζικό δανεισμό. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν:

αγοραστές με ίδια κεφάλαια,

επενδυτές με στόχο τη μίσθωση,

κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό εξηγεί γιατί οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και όταν η στεγαστική πίστη προς τα νοικοκυριά παραμένει περιορισμένη.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για τα νοικοκυριά

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί πολυετή δέσμευση. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται από:

τη σταθερότητα του εισοδήματος,

τη γενικότερη πορεία της οικονομίας,

την εξέλιξη των επιτοκίων.

Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας έδειξε ότι ακόμη και η ιδιοκατοίκηση μπορεί να μετατραπεί σε πηγή οικονομικής πίεσης, όταν οι συνθήκες μεταβληθούν δυσμενώς.

Πότε η αγορά κατοικίας παραμένει ορθολογική επιλογή

Η αγορά κατοικίας μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά ορθολογική όταν:

η δόση δεν υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματος,

υπάρχει επαρκές αποθεματικό ρευστότητας,

η αγορά γίνεται με ορίζοντα μακράς χρήσης και όχι προσδοκία υπεραξίας,

το νοικοκυριό αντέχει σενάρια αύξησης κόστους.

Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, η αγορά παύει να είναι επένδυση σταθερότητας και μετατρέπεται σε υψηλού ρίσκου οικονομική επιλογή.

Συμπέρασμα

Το 2025, η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα δεν αποτελεί αυτονόητη λύση για το μέσο νοικοκυριό. Οι υψηλές τιμές, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και η αβεβαιότητα καθιστούν το στεγαστικό δάνειο απόφαση στρατηγικής σημασίας, όχι κοινωνικό δεδομένο.

Η κατοικία παραμένει βασική ανάγκη. Η ιδιοκατοίκηση, όμως, δεν είναι πλέον εγγύηση οικονομικής ασφάλειας. Είναι επιλογή που απαιτεί αυστηρή ανάλυση, αριθμούς και ρεαλισμό.