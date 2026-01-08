Στουρνάρας: Πυλώνας σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος σε μια δεκαετία κρίσεων

«Ραντεβού» για το 2028 οπότε κλείνουν τα 100 χρόνια από τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε ο Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας στο μήνυμα του προς το προσωπικό για το νέο έτος

«Ραντεβού» για το 2028 οπότε κλείνουν τα 100 χρόνια από τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε ο Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας στο μήνυμα του προς το προσωπικό για το νέο έτος

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Στουρνάρας, αφού υπενθύμισε ότι η είναι το δωδέκατο στη σειρά μήνυμα που απευθύνει στους εργαζόμενους ως Διοικητής της ΤτΕ έκανε μία σύντομη αναδρομή των τελευταίων εξελίξεων αναφέροντας ότι:

«Το επόμενο σημαντικό ορόσημο στην πορεία αυτή, θα είναι η επέτειος των εκατό χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2028. Η συνδρομή όλων θα είναι καθοριστική, προκειμένου να αναδειχθούν όλα όσα έχει επιτύχει η Τράπεζα κατά την ιστορική της διαδρομή, αλλά και να επιβεβαιωθεί ως αξιόπιστη, αποτελεσματική, χρήσιμη και καινοτόμος κεντρική τράπεζα, που χαίρει της εμπιστοσύνης της κοινωνίας»..

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσον αφορά στις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΤτΕ ο ίδιος επεσήμανε ότι η Τράπεζα εξελίσσεται σε οργανωτικό, στελεχιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας σε επίπεδο διεύθυνσης αυξήθηκαν από είκοσι στα τέλη του 2014 σε εικοσιεπτά σήμερα. Από το 2014 και μετά αναστράφηκε σταδιακά και η πορεία μείωσης του προσωπικού της κατά τα χρόνια της κρίσης, και το προσωπικό της Τράπεζας πλέον είναι περίπου 8% αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2014.

Παράλληλα με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες προσλήψεις προκειμένου να ανταποκριθεί η ΤτΕ στις νέες εποπτικές ανάγκες, αλλά και γενικότερα στα αυξημένα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της. Είναι ενδεικτικό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναδείχθηκε ως εργοδότης πρώτης επιλογής, καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις σε σχετικές έρευνες.

Αναφερόμενος τέλος στις εξελίξεις στο πιστωτικό σύστημα ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι σημειώθηκε θεαματική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του. “Η κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται τώρα σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν και ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

Η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα και η διανομή μερίσματος από τις συστημικές τράπεζες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αποτελούν απτά στοιχεία της προόδου που συντελέστηκε. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η δημιουργία νέων, υγιών τραπεζικών πόλων ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τη σταθερότητα, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων», επεσήμανε χαρακτηριστικά.