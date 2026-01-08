Σφοδρές-συγκρούσεις-για-12η-μέρα-στο-Ιράν:-Διαδηλωτής-ρίχνει-αυτοκίνητο-πάνω-σε-αστυνομικούς,-χωρίς-ίντερνετ-η-χώρα

Συνεχίζονται για 12η μέρα οι σφοδρές συγκρούσεις στο Ιράν, με δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και πυρά για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ οι εξόριστοι αντιπολιτευόμενοι καλούν σε νέες κινητοποιήσεις και απεργίες. Η κυβέρνηση υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήδη αντιμέτωπη με οικονομική κρίση, προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Αντιδρώντας στις συνεχείς διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου με το κλείσιμο του παζαριού της Τεχεράνης, οι ιρανικές αρχές ενίσχυσαν την καταστολή, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πυρά για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κινητοποιήσεις είναι αποτέλεσμα της καταρρακωμένης οικονομίας, καθώς η αξία του ριάλ κατέρρευσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ στην πόλη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό στο Ιράν, ένας διαδηλωτής έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανδαιμόνιο.

Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.pic.twitter.com/Dvt85lv39j — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

A Peugeot driver became a local hero after driving into a crowd of Islamist security forces that was chasing anti-regime protesters in Mashhad, Iran. pic.twitter.com/DNCQE1gb2r — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Στο μεταξύ, το καθεστώς στο Ιράν φέρεται πως «κατέβασε» τον διακόπτη στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με καταγραφές στην πλατφόρμα Netblocks. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2022, στην κορύφωση των διαδηλώσεων μετά την δολοφονία της Μαχσά Αμίνι.

Διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε με την αντίδραση στο αδιέξοδο της οικονομίας και την πτώση του νομίσματος, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλες διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά. Η ιρανική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να αντέξει την πίεση από τις πολυετείς κυρώσεις και την πολεμική αναταραχή με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, κατηγορεί τους διαδηλωτές ως «ταραχοποιούς», με τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει «καμία επιείκεια» για τους συλληφθέντες.

Breaking: Tens of thousands of people reported on the streets of Tehran amidst another night of nationwide protests pic.twitter.com/Mvl35FhMyX — Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

Σε μια ιδιαίτερα βίαιη εξέλιξη, την Τετάρτη ένας αστυνομικός του Ιράν μαχαιρώθηκε θανάσιμα δυτικά της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια προσπαθειών καταστολής των αναταραχών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Πεζεσκιάν ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αναφερθεί συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Πρέπει να αποφεύγεται κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά», δήλωσε ο Πεζέσκιάν σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, προτρέποντας σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» καθώς και σε «διάλογο, διάλογο και ακρόαση των αιτημάτων του λαού».

Καλεί σε νέες διαδηλώσεις ο Ρεζά Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη που εκδιώχθηκε με την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και ηγετική μορφή της εξόριστης αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Τετάρτης ήταν «πρωτοφανής» σε αυτή τη νέα φάση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη το βράδυ και υποστήριξε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το καθεστώς είναι «βαθιά τρομοκρατημένο» και προσπαθεί να κόψει ξανά το διαδίκτυο για να εμποδίσει τις διαμαρτυρίες.

🚨📍Mashhad, Iran. The sheer number of patriotic Iranians in the streets tonight, answering the call of HRH Reza Pahlavi, is making me very emotional. These are tears of joy. This is the final battle. Pahlavi will return.

pic.twitter.com/qs1XX4zJAM — Seagull Shah (@seagullshah) January 8, 2026

Τα κόμματα της κουρδικής αντιπολίτευσης, με έδρα το Ιράκ, περιλαμβανομένου του κόμματος Κομάλα, το οποίο είναι παράνομο στο Ιράν, κάλεσαν σε γενική απεργία στις 8 Ιανουαρίου σε περιοχές με κουρδικό πληθυσμό στο δυτικό Ιράν, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, λέει ΜΚΟ

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).