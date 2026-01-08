Τασούλας-μετά-τον-αγιασμό-των-υδάτων-στον-Πειραιά:-Φως-και-αλήθεια-ως-οδηγός-προσωπικής-και-συλλογικής-αναγέννησης

Στη σημασία της εορτής των Θεοφανίων και στο μήνυμα φωτός και αλήθειας που αυτή μεταφέρει αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων στον Πειραιά.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Μετά το βαθιά εορταστικό Άγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!