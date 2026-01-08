Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: Να απαλλάξουμε τη χώρα από το καθεστώς – Μακάρι να βρεθούμε πολλοί σε αυτό, και η Καρυστιανού

Στην πιθανότητα συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, κλήθηκε να απαντήσει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για επιτακτική ανάγκη να βρεθεί δρόμος να απαλλαγούν οι πολίτες από την κυβέρνηση της ΝΔ.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου, να απελευθερώσουμε τη δικαιοσύνη από αυτόν τον ασφυκτικό κυβερνητικό στραγγαλισμό», ανέφερε αρχικά η βουλευτής. «Θα πρέπει να σώσουμε τους πολίτες από τη στοχοποίηση, να διαλύσουμε τα καρτέλ, να πατάξουμε την ακρίβεια, να απαλλάξουμε από τον βραχνά του χρέους και κυρίως να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει προτάσεις και πρόγραμμα που απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζητούμενο είναι να βρούμε δρόμο και μακάρι να βρεθούμε πολλοί σε αυτόν τον δρόμο, και η κ. Καρυστιανού μαζί μας».

«Πρέπει να βρούμε δρόμο να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς. Μακάρι να βρεθούμε πολλοί σε αυτόν τον δρόμο, και η κ. Καρυστιανού», επανέλαβε αμέσως μετά η κ. Τζάκρη όταν κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις.

«Έχουμε κόμμα συντεταγμένο, στις 7-8 Φεβρουαρίου θα γίνει το συνέδριό μας και εκεί θα κληθούμε να απαντήσουμε και για τις πολιτικές συνεργασίες. Οι αποφάσεις του κόμματος μάς δεσμεύουν όλους», κατέληξε.

