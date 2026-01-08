Το-ρίσκο-των-«wildcatters»,-προτού-οι-μεγάλοι-παίκτες-του-πετρελαίου-πατήσουν-στην-Βενεζουέλα

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι «κυνηγοί» πετρελαίου, οι λεγόμενοι και «wildcatters» (ανεξάρτητοι επιχειρηματίες που πραγματοποιούν γεωτρήσεις σε αχαρτογράφητες περιοχές), σπεύδοντας να εξασφαλίσουν συμφωνίες στη Βενεζουέλα, προσπαθώντας να προλάβουν τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους που εξακολουθούν να ζυγίζουν τους κινδύνους της επανεισόδου στη χώρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Πολλοί, οπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι Financial Times, έχουν ήδη εμπειρία από παλαιότερη δραστηριοποίηση στη Βενεζουέλα, ενώ ορισμένοι έχουν ήδη κλεισμένες συμφωνίες, οι οποίες δεν προχώρησαν, γεγονός που μπορεί να τους επιτρέψει να συνεχίσουν τις εργασίες τους πιο γρήγορα, αν οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις και μπορέσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσουν ως «ανιχνευτές» για τους μεγάλους παίκτες.

«Tο τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα»

Ο Χοσέ Φρανσίσκο Αράτα, γεννημένος στη Βενεζουέλα, και διευθύνων σύμβουλος της καναδικής New Stratus Energy, ο οποίος εργάστηκε στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας τις δεκαετίες του 1980 και 1990 δήλωσε ότι η εταιρεία του παρακολουθούσε την κατάσταση στο Καράκας εδώ και μήνες. Έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης τεσσάρων κοιτασμάτων στα ανατολικά της Βενεζουέλας, αν οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις. «Μπορώ να σας πω ότι από τις 2 το πρωί της 2ας Ιανουαρίου, το τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα», δήλωσε.

«Ήμασταν εκεί, έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε πώς να λειτουργούμε επειδή είμαστε Βενεζουελάνοι και έχουμε μια ομάδα επενδυτών που είναι πρόθυμοι να επανέλθουν με την απαιτούμενη επένδυση», λέει.

Ο Αλί Μοσχίρι, πρώην επικεφαλής της Chevron για τη Λατινική Αμερική, δήλωσε επίσης στους Financial Times αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία του, του Amos Global Energy Management επιδιώκει να συγκεντρώσει 2 δισ. δολάρια για να επενδύσει στη χώρα.

Οι «περιπέτειες» των πετρελαϊκών μετά τις κυρώσεις

Οι ΗΠΑ επέβαλαν σκληρές κυρώσεις κατά του καθεστώτος Μαδούρο κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης», η οποία περιόρισε τη δραστηριότητα των ξένων φορέων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Η Ουάσινγκτον αυστηροποίησε πέρυσι τις κυρώσεις, αφαιρώντας άδειες άντλησης και εξαγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας από τη Chevron, την ισπανική Repsol, την ιταλική Eni και την Global Oil Terminals, μια εταιρεία που ελέγχεται από τον Χάρι Σάρτζεντ III, μεγιστάνα από τη Φλόριντα με δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η άδεια της Chevron επαναχορηγήθηκε λίγους μήνες αργότερα, αλλά η Repsol, η Eni και η Sargeant συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για να μπορέσουν να επαναλάβουν και ενδεχομένως να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Ο Σάρτζεντ δήλωσε ότι οι μικρότερης κλίμακας εταιρείες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση της Βενεζουέλας και της οικονομίας της, προτού οι μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ θελήσουν να επενδύσουν.

«Οι wildcatters θα κινήσουν τα νήματα»

«Δεν βλέπω τη Βενεζουέλα να αποτελεί επιλογή για τους μεγάλους παίκτες βραχυπρόθεσμα. Έχουν να λογοδοτήσουν στους μετόχους τους, θέματα ESG και την πορεία μετάβασης προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου προτού δεσμευτούν. Γι’ αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τους wildcatters που θα καταφέρουν να πάνε εκεί και να σταθεροποιήσουν γρήγορα την κατάσταση, να ξεκινήσουν την ανάκαμψη και να κινήσουν ξανά τα νήματα. Οι πρώτοι που θα κινηθούν είναι πιθανό να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα κέρδη», ανέφερε ο Κάρλος Μπελορίν, αναλυτής της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Welligence.

Στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου θα συναντηθούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες. Αλλά πολλοί ανησυχούν για τους οικονομικούς, πολιτικούς και νομικούς κινδύνους της επένδυσης δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεδομένου του αβέβαιου πολιτικού περιβάλλοντος στη Βενεζουέλα.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτό δίνει μια ευκαιρία στις μικρότερες, πιο ευέλικτες εταιρείες.

Επιχειρηματικά ταξίδια

Ορισμένες εταιρείες συμβούλων πολιτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της Signum Global Advisers, διοργανώνουν επιχειρηματικά ταξίδια στο Καράκας για Αμερικανούς επενδυτές προκειμένου να συναντήσουν τοπικούς συνεργάτες και να κάνουν πολιτικές επαφές.

Ωστόσο, δεν λείπουν τα νομικά, οικονομικά και υλικοτεχνικά εμπόδια

Επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας, που επιθυμεί να εισέλθει στη Βενεζουέλα, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι έχει εντοπίσει τοποθεσίες κοιτασμάτων, κάνοντας επιτόπιες έρευνες.

Αναγκαία η χρηματοδότηση από τις τράπεζες

«Είναι μια ευκαιρία που δίνεται μία φορά στη ζωή» για την απόκτηση δικαιωμάτων σε πεδία παραγωγής, πρόσθεσε.

Ωστόσο, δήλωσε ότι απαιτείται οι τράπεζες να αρχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση .

«Για εταιρείες όπως εμείς, που δεν έχουν το μέγεθος ενός μεγάλου αμερικανικού ομίλου και που πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά, θα πρέπει υπάρξει πίστωση – όχι μόνο για τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά για οποιονδήποτε τομέα», τόνισε.

–