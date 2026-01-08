Τράπεζες:-Με-ευρωπαϊκό-«θώρακα»-για-γεωπολιτικές-απειλές

Ανθεκτικές αναμένεται να παραμείνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και το 2026 ως προς την κερδοφορία και τη ρευστότητά τους, με τον γεωπολιτικό κίνδυνο ωστόσο να αυξάνεται όλο και πιο πολύ, όπως επανειλημμένα έχει αναφέρει η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι διαδοχικές εκθέσεις των τελευταίων τριμήνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναδεικνύουν τη σταθερά υγιή ποιότητα περιουσιακών στοιχείων των ευρωπαϊκών τραπεζών, την ανθεκτική φερεγγυότητα και ρευστότητά τους, καθώς και την ακλόνητη κερδοφορία τους, αλλά η πρόκληση του γεωπολιτικού κινδύνου καραδοκεί και γι’ αυτό το 2026 θα διεξαχθούν για πρώτη φορά γεωπολιτικά stress tests σε 110 ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τουλάχιστον, το χρηματοοικονομικό μίγμα των τραπεζών (ρευστότητα, περιουσιακά στοιχεία, χρηματοδότηση κ.ά.) υποδεικνύει ότι έχουν τεθεί οι γερές βάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις διεθνείς αναταράξεις στην παγκόσμια πολιτική και χρηματοοικονομική σκηνή.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε το 2025 και μια αντιστροφή σε σχέση με την τάση τα προηγούμενα χρόνια. Οι τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου έδειξαν σημάδια μεγαλύτερης και πιο ταχείας βελτίωσης σε σχέση με τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού εντός της νομισματικής ένωσης και δεν πρόκειται πλέον για μια νομισματική ένωση δύο ταχυτήτων για το 2026.

Ως απάντηση στις διεθνείς αναταραχές, το 2025 φάνηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, με τη UniCredit να ξεχωρίζει, έθεσαν ως στόχο να υλοποιήσουν την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με το 2026 να προμηνύεται ήδη αρκετά έντονο ως προς τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (Μ&Α), σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Σε αρκετές χώρες είναι αλήθεια πως υπήρξαν αντιστάσεις, ιδίως κυβερνητικές, σε τέτοιου είδους βήματα, όμως αυτό δεν αποκλείει ότι το 2026 μπορεί να αρθούν τα όποια εμπόδια και να φέρει κάτι καινούργιο μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στις εξαγορές, πανευρωπαϊκά ξεχώρισε φέτος η Ελλάδα, αφού η UniCredit βρήκε πρόσφορο έδαφος να υλοποιήσει τη στρατηγική της επέκταση μέσω της Alpha Bank. Και δεν πρόκειται να μείνει εκεί, αφού η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η συνεργασία της με τη UniCredit θα επεκταθεί το 2026 τόσο στην προϊοντική παλέτα όσο και γεωγραφικά. Ωστόσο, σε άλλες χώρες, όπως τη Γερμανία και την Ιταλία, η UniCredit συνάντησε εμπόδια και μένει να φανεί αν η νέα χρονιά καταστεί ευνοϊκή για τα σχέδια του Andrea Orcel στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι ελληνικές τράπεζες

Ανταποκρινόμενες στις διεθνείς προκλήσεις και τον εξωτερικό ανταγωνισμό, και με στόχο να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους και τα υψηλά επίπεδα κέρδους τους, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να ακολουθούν μια ακόμα πιο εξωστρεφή πορεία το 2026 από αυτή που είδαμε ήδη το 2025.

Πρώτο βήμα το 2025 ήταν η αγορά της Κύπρου τόσο για την Alpha Bank όσο και για τη Eurobank, ωστόσο το 2026 και οι δύο αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία τους στα Βαλκάνια.

Το μεγαλύτερο βήμα, όμως, των ελληνικών τραπεζών για το 2026 πρόκειται να είναι προς την Ανατολή με την ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας, ανοίγοντας μια αγορά τρισεκατομμυρίων.

Ήδη η Eurobank έχει κάνει τις πρώτες κινήσεις στην Ινδία και στόχος της είναι μέσα στο 2026 να αναπτυχθεί μέσω της Κύπρου στην Ινδία, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Από την άλλη, πρόσφατα η Πειραιώς αποκάλυψε επίσης τα σχέδιά της για το Άμπου Ντάμπι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αναμένεται να πάρουν σάρκα και οστά το 2026.

Οι κινήσεις της Εθνικής Τράπεζας παραμένουν ακόμα άγνωστες, αλλά δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και εκείνη την πορεία των υπολοίπων, δεδομένης της μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας που διαθέτει.