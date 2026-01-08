Τραμπ:-Η-Βενεζουέλα-θα-αγοράζει-μόνο-αμερικανικά-προϊόντα-με-τα-έσοδα-από-τη-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ-για-το-πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη μέσω Truth Social ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου της στην οποία θα προχωρήσει η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο συμφωνίας την οποία υπαγόρευσε η Ουάσιγκτον στο Καράκας.

Η ανάρτηση

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».

Οι πωλήσεις, εάν πραγματοποιηθούν, θα ανέλθουν σε πάνω από 2 δισ. δολάρια σύμφωνα με την τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν επ’ αόριστον τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας. «Θα διαθέσουμε στην αγορά το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από τη Βενεζουέλα — πρώτα αυτό το αποθηκευμένο πετρέλαιο και στη συνέχεια επ’ αόριστον, στο εξής, θα πουλήσουμε την παραγωγή που προέρχεται από τη Βενεζουέλα στην αγορά», δήλωσε ο Ράιτ στο ετήσιο συνέδριο ενέργειας της Goldman Sachs στο Μαϊάμι.

«Πρέπει να έχουμε αυτή την επιρροή και αυτόν τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου για να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές που απλά πρέπει να γίνουν στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας. Τα κεφάλαια από τις πωλήσεις θα κατατεθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ, κατά τον Ράιτ.

Ο ίδιος πάντως δήλωσε στο CNBC ότι «δεν παίρνουμε το πετρέλαιό τους». Τα κεφάλαια από τις πωλήσεις θα επιστραφούν στη Βενεζουέλα, ανέφερε.