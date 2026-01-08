Χατζηδάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Εάν-δεν-βρούμε-λύση-με-τους-αγρότες-ήρεμα-και-συναινετικά,-θα-εφαρμοστεί-ο-νόμος

Για τον απόηχο της εξειδίκευσης των μέτρων υπέρ των αγροτών που ανακοινώθηκαν χθες το μεσημέρι μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια σύνθετη κατάσταση για την οποία χρειάζεται υπομονή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. «Ξέρω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι κάποια μπλόκα ήδη έχουν στείλει αίτημα για συνάντηση με την κυβέρνηση, αυτό αλλάζει καθώς περνάνε οι ώρες», ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας πως ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών εφόσον αποφασίσουν συντεταγμένα να έρθουν όλοι μαζί για συζήτηση.

«Τους βλέπαμε και μας ζητούσαν να μας δουν. Μέχρι και που έγινε το παναγροτικό συλλαλητήριο, έρχονταν – οι ίδιοι άνθρωποι ήταν. Στη συνέχεια, πάλι είδαμε μεμονωμένους – τους αγρότες της Κρήτης, το μπλόκο του Κιάτου», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης. «Υπεβλήθησαν συνολικά 27 μετρημένα αιτήματα, από τα οποία ικανοποιήθηκαν είτε εξαρχής είτε στη συνέχεια τα 20. Τα άλλα 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου. Παραδείγματος χάρη, προτείνουν κάποιοι να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, κάτι που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

«Την ώρα που γίνονται αυτά και δηλώνουμε ανοιχτοί σε διάλογο, οι ίδιοι που έκαναν διάλογο με εμάς, στη συνέχεια λένε “όχι, δεν συζητάμε”. Πού υπάρχει αυτό; Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης», σημείωσε. «Νομίζω και οι ίδιοι θα ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται πως αυτό το πράγμα έχει παραγίνει, πως απομονώνονται από την υπόλοιπη κοινωνία και πως η κυβέρνηση μίλησε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της. Πλέον αυτό που γίνεται βλάπτει την εθνική οικονομία και τους ίδιους τους αγροτοσυνδικαλιστές».

«Υπάρχουν και κομματικά υποκινούμενοι στα μπλόκα, μην κοροϊδευόμαστε»

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει «τέλος η υπομονή», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε:

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί, αυτό το πράγμα έχει παρατραβήξει. Δεν είμαι εδώ για να απειλήσω κανέναν. Προσωπικά είμαι βέβαιος πως το μήνυμά μας – ότι έγιναν περισσότερες πληρωμές φέτος κλπ – θα περάσει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι κομματικά υποκινούμενοι, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά πέρα από τα κομματικά αξιώματα υπάρχει και η πραγματικότητα και η κοινή λογική. Εξακολουθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά από κει και πέρα προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αμήχανη και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια χώρα μπλοκαρισμένη».

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε σε μια φάση αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας, θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί», κατέληξε.

«Δεν αφορά κομματικά τη ΝΔ το κόμμα Καρυστιανού»

Σε ερώτηση για το κόμμα που φαίνεται να προετοιμάζει η κ. Καρυστιανού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι λογικό να υπάρχει μία κόπωση από ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά και παρά τα προβλήματα και τα λάθη, έχουμε από τη μια πλευρά μια κυβέρνηση που εκφράζει μια προσέγγιση κοινής λογικής και ρεαλιστικής διαχείρισης. Και από την άλλη, την αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ που έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό του και πάει να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ οι υπόλοιποι είναι ξεκάθαρο ότι κινούνται στο χώρο του λαϊκισμού και των ακροτήτων που δεν προσφέρει καμία ρεαλιστική λύση.

Προφανώς, το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, εφόσον υπάρξει, φαινόταν από την αρχή ότι κινείται σε αυτό το χώρο. Υπό αυτήν την έννοια δεν αφορά κομματικά τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο όμως που αφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι η χώρα να παραμείνει σε τροχιά σοβαρότητας και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Διότι ζήσαμε την περασμένη δεκαετία οπότε ελήφθησαν δυσάρεστα μέτρα, υπήρξαν θυσίες των πολιτών. Τα τελευταία εφτά χρόνια υπάρχει πρόοδος και το ζήτημα είναι να μη σπαταλήσουμε την πρόοδο, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών και να μην επιβεβαιώσουμε το μύθο του Σίσυφου. Αυτό αφορά την κυβέρνηση και ακόμα περισσότερο αφορά τους πολίτες».

