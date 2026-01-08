Χρηματιστήριο: Ξεπέρασε τις 2.200 μονάδες με ιστορικό υψηλό 16 ετών και τζίρο-μαμούθ

Με μια συνεδρίαση που θύμισε τις «χρυσές εποχές» του παρελθόντος, η Λεωφόρος Αθηνών επιβεβαίωσε σήμερα την ισχυρή ανοδική της δυναμική. Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο κατέρριψε το ψυχολογικό φράγμα των 2.200 μονάδων, αλλά το έπραξε με εντυπωσιακή συναλλακτική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων για τα ελληνικά assets παραμένει αμείωτο.

Η ακτινογραφία της συνεδρίασης: Ρεκόρ και αριθμοί

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.204,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,87%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Απρίλιο του 2010, γεγονός που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) ενισχύθηκε κατά 2,05% στις 5.388 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) ακολούθησε με άνοδο 1,12%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς προσέγγισε τα 118 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Ο τζίρος, το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της ημέρας, ανήλθε στα 656,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Η διάχυση της ρευστότητας ήταν εμφανής, καθώς η αναλογία ανοδικών/πτωτικών μετοχών διαμορφώθηκε στο εμφατικό 82 προς 24.

Τραπεζικό «Highlight»: Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει άλμα 4 %. Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις εκτιμήσεις για διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και το 2026, παρά τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.Η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στην κορυφή των αποτιμήσεων και μια ισχυρή τραπεζική τετράδα που έδωσε τον ρυθμό.

Alpha Bank (ΑΛΦΑ): Με άνοδο +1,58% και κλείσιμο στα 3,85 ευρώ, η τράπεζα συμπλήρωσε τη θετική εικόνα του κλάδου, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται στα 8,92 δισ. ευρώ.

Coca-Cola HBC (EEE): Η μετοχή πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα +3,75%, κλείνοντας στα 44,22 ευρώ. Με τη μεταβολή αυτή, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εκτοξεύθηκε στα 16,51 δισ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ως η πολυτιμότερη εταιρεία στο ελληνικό ταμπλό.

Eurobank (ΕΥΡΩΒ): Με άνοδο +3,67% και κλείσιμο στα 3,732 ευρώ, η τράπεζα είδε την κεφαλαιοποίησή της να αγγίζει τα 13,56 δισ. ευρώ. Ο όγκος των 7,48 εκατ. τεμαχίων μαρτυρά την έντονη κινητικότητα των θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ): Κατέγραψε κέρδη +3,17%, κλείνοντας στα 7,346 ευρώ. Η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται πλέον στα 9,08 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να δείχνει εξαιρετική αντοχή και δυναμική.

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): Ενισχύθηκε κατά +3,10%, φτάνοντας τα 14,28 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής διαμορφώνεται πλέον στα 13,07 δισ. ευρώ, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τη Eurobank στη μάχη της τραπεζικής κορυφής.

Σύμβολο Τιμή Κλεισίματος (€) Μεταβολή % Κεφαλαιοποίηση ΕΕΕ 44,22 +3,75% 16,51 δισ. ΕΥΡΩΒ 3,732 +3,67% 13,56 δισ. ΠΕΙΡ 7,346 +3,17% 9,08 δισ. ΕΤΕ 14,28 +3,10% 13,07 δισ. ΑΛΦΑ 3,85 +1,58% 8,92 δισ.

Blue Chips: Η εικόνα στα μη τραπεζικά βαριά χαρτιά

Πέρα από τις τράπεζες, σημαντική στήριξη παρείχαν επιλεγμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ΔΕΗ έκλεισε με κέρδη 1,4%, επηρεασμένη από τις ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ. Ο ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά 0,9%, ενώ η Coca-Cola HBC παρείχε τις απαραίτητες «ανάσες» στον δείκτη σε κρίσιμα σημεία της συνεδρίασης.

Στον αντίποδα, ήπια διόρθωση καταγράφηκε στη Metlen (-0,4%) και στην Aegean (-0,2%), με τους αναλυτές να αποδίδουν την κίνηση σε φυσιολογική κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο σερί ανόδου.

Τεχνική Ανάλυση και Προοπτικές

Από τεχνικής σκοπιάς, η διάσπαση των 2.200 μονάδων με τέτοιο όγκο συναλλαγών θεωρείται εξαιρετικά θετικό σήμα (buy signal). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον ο Γενικός Δείκτης διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο στις επόμενες δύο συνεδριάσεις, ο επόμενος στόχος εντοπίζεται στην περιοχή των 2.250 – 2.280 μονάδων.

Η ελληνική αγορά δείχνει να «αποσυνδέεται» από τη νευρικότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς η επενδυτική βαθμίδα και τα ισχυρά θεμελιώδη των εισηγμένων δημιουργούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τα διεθνή χαρτοφυλάκια που αναζητούν υψηλές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον χαμηλότερου ρίσκου.