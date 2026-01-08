Όμιλος Antenna: Επένδυση 30 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική Semafor

Η ψηφιακή πλατφόρμα ειδήσεων Semafor συγκέντρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια στο νέο κύκλο χρηματοδότησή της, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η ψηφιακή πλατφόρμα ειδήσεων Semafor συγκέντρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια στο νέο κύκλο χρηματοδότησή της, σύμφωνα με την Wall Street Journal και μεταξύ των επενδυτών είναι ο όμιλος Antenna του Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος προχωρά σε μία νέα στρατηγική επένδυση στις ΗΠΑ.

Πλέον η startup αποτιμάται περίπου στα 330 εκατομμύρια δολάρια. Ιδρύθηκε το 2022, από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της - Media, Τζάστιν Σμιθ και τον πρώην συντάκτη του BuzzFeed News, Μπεν Σμιθ. To 2025 η Semafor είχε έσοδα περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι και περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε EBITDA, σηματοδοτώντας το πρώτο έτος κερδοφορίας της σύμφωνα με την WSJ. Περίπου τα μισά από αυτά τα έσοδα προήλθαν σε μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν σε μεγάλο βαθμό από χορηγίες που συνδέονται με τις ζωντανές εκδηλώσεις της.

Πάνω από το 60% της νέας χρηματοδότησης προήλθε από υπάρχοντες χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων των Henry Kravis της KKR και David Rubenstein του Ομίλου Carlyle, σύμφωνα με την έκθεση. Στους νέους επενδυτές περιλαμβάνονται ο Όμιλος Antenna, ο Βέλγος επιχειρηματίας Thomas Leysen και η PSP Partners.

Η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να προσλάβει δημοσιογράφους σε βασικές αγορές όπως ο Αραβικός Κόλπος, να επικεντρωθεί στην ειδησεογραφία για την Κίνα με επίκεντρο τους διευθύνοντες συμβούλους και να επεκτείνει το τμήμα ζωντανών εκδηλώσεων στην Αφρική και την Ασία, όπως αναφέρει το Reuters.

Αυτή τη στιγμή απασχολεί 55 έως 60 δημοσιογράφους και σχεδιάζει να προσθέσει έως και 20 ακόμη τα επόμενα χρόνια για να ενισχύσει την κάλυψη της πολιτικής των ΗΠΑ, του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της Silicon Valley.

Η επέκταση έρχεται εν μέσω συρρίκνωσης της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στις ειδήσεις και της μείωσης της διαδικτυακής επισκεψιμότητας σε μεγάλους εκδότες, καθώς οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google δίνουν προτεραιότητα στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Μια μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Gallup τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έφτασε σε νέο χαμηλό 28% πέρυσι.