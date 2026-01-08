lidl-Ελλάς:-Μπόνους-350-ευρώ-σε-όλους-τους-εργαζομένους

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της δέσμευσης της Lidl προς τους ανθρώπους της: αναγνώριση, στήριξη και ανταπόδοση της καθημερινής τους προσπάθειας.

Επιπρόσθετη παροχή ύψους 350 ευρώ μεικτά σε κάθε μέλος τη ομάδας της προγραμματίζει να καταβάλει η Lidl Ελλάς τον Ιανουάριο, με τη μορφή διατακτικών τροφίμων, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε μία ακόμη χρονιά γεμάτη ουσιαστικές επιτυχίες, ενώ στο επίκεντρο αυτής της πορείας βρίσκονται οι άνθρωποί της, που με καθημερινή προσπάθεια, αφοσίωση και ομαδικότητα στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της δέσμευσης της Lidl προς τους ανθρώπους της: αναγνώριση, στήριξη και ανταπόδοση της καθημερινής τους προσπάθειας. «Γιατί στη Lidl οι επιτυχίες γιορτάζονται πάντα «μαζί», επισημαίνει η εταιρεία.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ομάδας μας. Οι άνθρωποί μας σε καταστήματα, logistics centers και γραφεία είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε υψηλούς στόχους προσφέροντας στον Έλληνα καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Με αυτή την έκτακτη επιπρόσθετη παροχή θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» για όλα όσα προσφέρουν. Μαζί συνεχίζουμε, με την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς.