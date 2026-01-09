«Ένιωσα αριστερός μπροστά στη Μελόνι»: Το πηγαδάκι Δένδια – Βορίδη – Πλεύρη

Συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικο Δένδια έδωσαν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης, όπως φαίνεται και στην χαρακτηριστική φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση, σε χαλαρό κλίμα, μεταξύ των 3 ανδρών είχε ως εξής:

Μάκης Βορίδης: Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο.

Νίκος Δένδιας: Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;

Θάνος Πλεύρης: Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Άλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα αριστερός.

Σημειώνεται ότι κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους “υπέρ”. Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε “παρών”.

