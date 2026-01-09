Αγροτικά-μπλόκα:-Το-παρασκήνιο-των-συνεννοήσεων-για-τη-συνάντηση-στο-Μαξίμου

Της -

Σαράντα μέρες μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων διαμορφώνεται για πρώτη φορά ορατή προοπτική ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση για την αποχώρηση των τρακτέρ από τα μπλόκα. Απαιτήθηκαν χθες πολύωρες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μέσω των διαύλων που παραμένουν ανοιχτοί όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να επιτευχθεί μία καταρχήν συμφωνία για συνάντηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δημόσια γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση απευθύνει νέα πρόσκληση προς τους αγρότες, προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό την προσεχή Τρίτη. Η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έγινε αφού προηγουμένως είχε διαφανεί ότι υπήρχε προοπτική θετικής απόκρισης από την πλευρά των μπλόκων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συνεχίζει τις συνεννοήσεις για να οριστικοποιηθεί η συνάντηση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης τέθηκαν δύο προϋποθέσεις. Κατά πρώτον, αυτό που από την πρώτη στιγμή ζητείτο, να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα από την επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό ώστε να γίνει μία συνολική συζήτηση που θα δεσμεύει όλους και να μην βρεθούν κάποιοι την επομένη της συνάντησης να λένε ότι όσα συζητήθηκαν και ενδεχομένως συμφωνηθούν, δεν τους καλύπτουν. Κατά δεύτερον, ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς, ως ένδειξη καλής θέλησης και από την πλευρά των αγροτών.

Η καταρχήν θετική ανταπόκριση γεννά προσδοκίες για ομαλή εξέλιξη, που θα οδηγήσει σε αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα. Φαίνεται, άλλωστε, ότι και από τη δική τους πλευρά έχει αρχίσει να βαραίνει η κόπωση από την παρατεταμένη παραμονή στους δρόμους, ενώ είναι σαφές ότι υπάρχει ένα σημείο καμπής, το οποίο εάν ξεπεραστεί θα στρέψει εναντίον τους την κοινή γνώμη που μέχρι τώρα στάθηκε υποστηρικτικά στον αγώνα τους.

Πάντως, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη συνάντηση και αναλόγως του αποτελέσματος που θα προκύψει. Κυβερνητικές πηγές σταθερά επαναλαμβάνουν ότι δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον παροχές που θα επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση, δεν υπάρχει. Ωστόσο, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μπορεί να συζητηθούν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στο μείγμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν, με βάση και τις επισημάνσεις που θα γίνουν από την πλευρά των αγροτών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και τα οποία μπορούν να επιλυθούν με νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν προβλήματα σε ιδιοκτησίες γεωργικών εκτάσεων και έχουν ανακύψει από την χρήση των ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ, κάποιες ρυθμίσεις για εύρυθμη καταβολή πληρωμών, κάποιες αλλαγές στον τρόπο διανομής του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται ότι υπάρχει διάθεση ζητήματα τέτοιας φύσεως, που προκαλούν δυσκολίες στους παραγωγούς και μπορούν να επιλυθούν με νομοθετικές παρεμβάσεις, να αντιμετωπιστούν τάχιστα.

Άλλωστε, είναι σαφές ότι από τη στιγμή που υπάρχει και νέα πρόσκληση για διάλογο και μάλιστα σε επίπεδο πρωθυπουργού, υπάρχει διάθεση και προοπτική να δοθεί λύση σε όσα ζητήματα είναι εφικτό και να τεθεί και χρονοδιάγραμμα για άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο μέλλον.

