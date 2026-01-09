Αθηναϊκή-Ζυθοποιία:-Με-τζίρο-μισό-δισ.-ποντάρει-σε-ακόμη-καλύτερες-μέρες-για-την-αγορά-μπύρας

Επενδύσεις 65 εκατ. τρέχει για το διάστημα 2024-2026 η θυγατρική του ομίλου Heineken στην Ελλάδα. Σε τι αφορούν. Οι πωλήσεις των 500 εκατ. και η κερδοφορία των 50 εκατ. H αναπτυξιακή στρατηγική.

Σταθερή παραμένει η αναπτυξιακή στρατηγική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, με τη θυγατρική του ομίλου Heineken να προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες μέρες για την εγχώρια κατανάλωση.

Εκτιμώντας πως η χρήση του 2025 που πρόσφατα ολοκληρώθηκε θα είναι κερδοφόρα, σε συνέχεια ενός δυνατού 2024, όπου οι πωλήσεις άγγιξαν το μισό δισ. ευρώ και τα κέρδη τα 50 εκατ. ευρώ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα και επενδύοντας στην τεχνολογία και τη στήριξη του προσωπικού της. Ταυτόχρονα, εστιάζει στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και τη συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου, θέτοντας παράλληλα ως απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας θέματα που άπτονται της κοινωνικής ευθύνης.

Τι έγραψε το «κοντέρ» το 2024

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2024 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 66,3 εκατ. ευρώ έναντι προ φόρων κερδών 48,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 50 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 49,8 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τη διοίκηση:

-στην αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 6% περίπου κατ’ αξία λόγω της ανόδου του όγκου πωλήσεων

-στην αύξηση του κόστους κινήσεις αποθεμάτων κατά περίπου 1,3% κατ’ αξία λόγω της ανόδου των πωλήσεων μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και των αυξημένων τιμών υλικών συσκευασίας

-στην αύξηση άλλων λειτουργικών δαπανών κατά 5%.

Να σημειωθεί εδώ ότι για τη χρήση 2024, οι πωλήσεις της θυγατρικής του ομίλου Heineken στην Ελλάδα «σκαρφάλωσαν» κοντά στο μισό δισ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 480,61 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 454,78 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματά της μειώθηκαν κατά 4,8% λόγω της χαμηλότερης ποσότητας πρώτων και βοηθητικών υλών, της μειωμένης παραγωγής σε εξέλιξη και της αυξημένης πρόβλεψης απομείωσης αποθεμάτων, η οποία αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη αξία και ποσότητα των προϊόντων Bacardi.

«Τα καλύτερα έρχονται», δήλωνε το καλοκαίρι ο νέος Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, με καταγωγή από την Αργεντινή, στην πρώτη του συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Απριλίου 2025. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, το 2025 δεν μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν και πολύ κι ενώ η οικονομική πίεση συνεχίζεται για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η αγορά μπύρας στην Ελλάδα κινήθηκε με χαμηλή μονοψήφια κάμψη κάτω του 5%, όταν στο πρώτο εξάμηνο του 2024 καταγραφόταν ήπια ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις

Σύμφωνα με τον Sebastian Sanchez, για την περίοδο 2024-2026 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δρομολογεί επενδύσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ.

Το 50% των κεφαλαίων του εν λόγω πλάνου αφορούν σε επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, στα brands της εταιρείας καθώς και στο κανάλι της HORECA, ενώ το άλλο 50% αφορά σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες κινούνται κατά κύριο λόγο σε δύο άξονες. Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην εξοικονόμηση νερού.