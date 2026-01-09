«Ανέβασε στροφές» η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο του 2025 – Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη άνοδο

Ανέβασε ταχύτητα η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Αύξηση καταγράφηκε και σε επίπεδο 11μήνου. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, κατέγραψε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024.

- ΕΛΣΤΑΤ

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε μηνιαία βάση. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Νοεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Νοεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

- ΕΛΣΤΑΤ

